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國稅局動手裁員7000人 遭批影響民眾報稅

記者顏伶如／即時報導
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國稅局(IRS)配合川普政府聯邦人力縮編計畫，20日開始裁員大約7000人。(路透)
國稅局(IRS)配合川普政府聯邦人力縮編計畫，20日開始裁員大約7000人。(路透)

據紐約時報和華盛頓郵報報導，知情人士透露，國稅局(IRS)配合川普政府聯邦人力縮編計畫，20日開始裁員大約7000人。裁撤對象以剛聘用的新進人員為主，拜登政府任內為國稅局增加經費並擴充人事。國稅局在全國各地雇用會計師、律師以及其他人員合計約10萬人，此次裁撤人力約為7%，其中5000人為執法與追稅部門的員工。

對於20日將開始裁員7000人的消息，國稅局與財政部發言人對媒體詢問均未回應。

最近幾天，川普政府在各個聯邦機關裁撤職務保障相對較少的試用期員工。國稅局主管19日通知部屬未來幾天必須進辦公室，交還單位核發的公務設備。一名主管在電郵中寫道：「根據行政命令，國稅局奉命裁撤試用期員工，這些人員並不是報稅季節的必要員工。」電郵寫道：「我們並沒有太多細節能夠分享，但所有措施都是為了遵守行政命令。」

國稅局這波裁員行動發生在報稅季節，前任國稅局官員及民主黨人士紛紛提出警告說，國稅局流失大批人力，即使遭裁撤人員被認為不是必要員工，數以百萬計美國人民今年恐怕將無法順利報稅。

共和黨陣營長期主張縮減國稅局規模，理由是國稅局對保守派人士祭出以政治動機為出發的手段。某些共和黨國會議員甚至喊出廢除國稅局。川普以罕見手段撤換原本的國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)，提名前密蘇里州聯邦眾議員龍恩(Billy Long)掌理國稅局。

川普日前已下令國稅局凍結人事，國土安全部則要求國稅局派員支援移民局執法行動。科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)則要求查看具有高度敏感的納稅人稅務紀錄。

川普第一任執政期間曾任國稅局代理局長的財政部官員考特(Dave Kautter)說，稅務界收到許多國稅局人員大量投遞履歷表希望找工作，律師事務所以及會計師事務所也都接到不少國稅局員工求職。

國稅局 川普 裁員

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