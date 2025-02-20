我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

川普二度執政 上台首月民調表現超過第一任

川普大刀砍向商務部下轄AI和晶片機構 500人飯碗不保

編譯劉忠勇／綜合外電
新任商務部長盧特尼克上任後，接著就是開始裁員。路透
新任商務部長盧特尼克上任後，接著就是開始裁員。路透

美國商務部轄下的國家標準與技術研究院（NIST）正準備裁減多達500名試用期人員，配合川普總統對聯邦政府大規模精簡計畫。

彭博引述知情人士報導，有些試用期員工本周三接獲將被解職的口頭通知。也有消息來源透露，裁員規模尚未敲定。

NIST在拜登政府期間負責推動多項關鍵計畫，包括半導體製造資金的分配以及人工智慧（AI）應用和發展的標準制定。然而，新任商務部長盧特尼克上任後，接著就是開始裁員。盧特尼克上月任命聽證會上表示，他打算重新審查拜登政府的晶片計畫以及AI相關措施。

這次裁員也代表川普政府的AI政策轉向，從拜登政府重在風險控管，改為專注於促進創新。

受影響的員工可能包括負責拜登時期半導體投資計畫的大部分人力，其中包括實施390億美元製造獎勵措施的辦公室近五分之三的員工，以及負責110億美元研究與發展計畫的人事約三分之二。

此外，負責測試與評估先進AI系統並制定標準的「美國人工智慧安全研究所」的員工也可能面臨裁員。這個研究所是拜登政府於2023年根據一項全面的AI行政命令所成立的附屬機構，但川普在上任首日即廢除了這道行政命令。

這次大規模裁員，引發外界對政府內部可能出現人才流失及研究出現斷層的普遍疑慮。川普政府因此面臨多起訴訟，指控他過度擴張行政權。

拜登 裁員 AI

上一則

Shein若上市 FBI局長被提名人持股或達500萬

延伸閱讀

川普二度執政 上台首月民調表現超過第一任

川普二度執政 上台首月民調表現超過第一任
由聯邦接管華府 川普表態支持

由聯邦接管華府 川普表態支持
法總統馬克宏發文標記川普 喊話俄烏和談3原則

法總統馬克宏發文標記川普 喊話俄烏和談3原則
持續施壓烏國 白宮國安顧問：應少批評、速簽礦產協議

持續施壓烏國 白宮國安顧問：應少批評、速簽礦產協議

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57
川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著兒子發表談話，萌娃在堅毅桌旁挖鼻孔。（路透）

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

2025-02-16 19:40

超人氣

更多 >
12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外
通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」
80元柏金包惹火愛馬仕 沃爾瑪改賣正版二手貨

80元柏金包惹火愛馬仕 沃爾瑪改賣正版二手貨