川普大刀砍向商務部下轄AI和晶片機構 500人飯碗不保

新任商務部長盧特尼克上任後，接著就是開始裁員。路透

美國商務部轄下的國家標準與技術研究院（NIST）正準備裁減多達500名試用期人員，配合川普總統對聯邦政府大規模精簡計畫。

彭博引述知情人士報導，有些試用期員工本周三接獲將被解職的口頭通知。也有消息來源透露，裁員 規模尚未敲定。

NIST在拜登 政府期間負責推動多項關鍵計畫，包括半導體製造資金的分配以及人工智慧（AI ）應用和發展的標準制定。然而，新任商務部長盧特尼克上任後，接著就是開始裁員。盧特尼克上月任命聽證會上表示，他打算重新審查拜登政府的晶片計畫以及AI相關措施。

這次裁員也代表川普政府的AI政策轉向，從拜登政府重在風險控管，改為專注於促進創新。

受影響的員工可能包括負責拜登時期半導體投資計畫的大部分人力，其中包括實施390億美元製造獎勵措施的辦公室近五分之三的員工，以及負責110億美元研究與發展計畫的人事約三分之二。

此外，負責測試與評估先進AI系統並制定標準的「美國人工智慧安全研究所」的員工也可能面臨裁員。這個研究所是拜登政府於2023年根據一項全面的AI行政命令所成立的附屬機構，但川普在上任首日即廢除了這道行政命令。

這次大規模裁員，引發外界對政府內部可能出現人才流失及研究出現斷層的普遍疑慮。川普政府因此面臨多起訴訟，指控他過度擴張行政權。