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Shein若上市 FBI局長被提名人持股或達500萬

記者顏伶如／即時報導
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巴特爾曾擔任Shein母公司顧問，獲得股票作為報酬。（路透）
巴特爾曾擔任Shein母公司顧問，獲得股票作為報酬。（路透）

華爾街日報(WSJ)19日報導，流行時尚購物平台希音(Shein)今年如果上市，已經投資的持股人可能成為百萬富翁或億萬富翁，聯邦調查局(FBI)局長被提名人巴特爾(Kash Patel)便是其中之一。

巴特爾去年為希音母公司Elite Depot擔任顧問4個月，根據2024年財報紀錄，巴特爾得到酬勞是價值100萬至500萬之間的持股。

巴特爾先前表示，如果人事任命案在參議院通過，將賣掉手中的Meta、蘋果公司(Apple)等上市公司股票，但打算繼續持有Elite Depot股票。專家指出，如此一來巴特爾等於持有外國公司股份，與聯邦調查局局長職務構成利益衝突。

報導指出，根據慣例，聯邦調查局局長是由前任法官或司法部資深官員擔任，巴特爾是律師出身，後來投入商場。巴特爾曾經販賣支持川普的周邊商品，也是川普自創媒體公司董事會成員。2021年，巴特爾創立顧問公司，收入超過200萬。除了希音之外，巴特爾與其他企業的關係同樣遭到利益衝突質疑。

2012年成立於中國的希音，企業總部在2021年遷至新加坡

曾與巴特爾共事的川普第一任期副國家安全顧問古柏曼(Charles Kupperman)指出，巴特爾要成為聯邦調查局局長之前，應該賣掉希音所有股票才對。古柏曼說：「這不是一家美國公司，產生財務上的利益衝擊。」

古柏曼指出，巴特爾擔任聯邦調查局局長之後，可以看到不對外公開的機密，做為股票買賣的判斷。

美國官箴局(Office of Government Ethics)財報紀錄顯示，巴特爾今年1月雖然辭去Elite Depot顧問，卻依然擁有持股。

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