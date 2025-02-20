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川普二度執政 上台首月民調表現超過第一任

川普突然批評烏克蘭 共和黨參議員錯愕但不敢出聲

川普二度執政 上台首月民調表現超過第一任

記者顏伶如／即時報導
根據經濟學人與YouGov民調機構19日公布最新聯合民調，川普施政滿意度50%。路透
根據經濟學人與YouGov民調機構19日公布最新聯合民調，川普施政滿意度50%。路透

新聞周刊(Newsweek)20日報導，川普總統二度執政上台屆滿一個月，根據經濟學人(The Economist)與YouGov民調機構19日公布最新聯合民調，川普施政滿意度50%，不滿意45%，如果與川普第一任期上台第一個月民調相比，淨支持率(net approval rating)如今出現進步。專家指出，川普二度執政對華府政治運作已有了解，知道要把握蜜月期完成施政改革。

經濟學人與YouGov聯合民調是在2月16日至18日進行，對全國1600名成年人完成調查，抽樣統計誤差在正負3.3%以下。

肯塔基大學(University of Kentucky)政治教授沃斯(D. Stephen Voss)表示，川普二度上台推出由政府外部人士組成的執政團隊，是否有政府公職經驗並不是川普用人考量，共和黨參議員則決定配合川普，放手讓政壇新手組成的內閣試試看。

沃斯說，川普在第一次執政期間學到教訓，明白一上台就馬上行動很重要。他表示，川普第一任內對於上台百日要推出重大改革的提議嗤之以鼻，結果任期後半段卻在國會遭到民主黨嚴重阻撓，這回川普顯然知道上台之後要趁著蜜月期盡可能推動政策改革。

沃斯表示，川普一上台就以空前手段發布行政命令，即使後來某些措施在法院敗訴，對於聯邦政策依然留下深刻、長遠影響，因為川普正在進行的某些改變，一旦發生將很難翻轉。

政治觀察家阿格諾夫(Craig Agranoff)表示，川普第一次執政是以政壇外人的身份抵達華府，透過一連串行政命令與高調政策顛覆傳統政治版圖，這次執政則對政界較有經驗也更了解，推出政策時則抱持更堅定態度。

阿格諾夫指出，但現在川普面臨的政治環境比以前更趨兩極化，法律挑戰更多，國會不見得永遠言聽計從。他說：「關鍵問題在於川普是否能把話題熱度轉換程可長可久的政策成果， 還是行政團隊將因為受到極度壓力而讓降低效率。」

迪拉德(Dillard University)教授柯林斯(Robert Collins)分析，川普政府2.0顯然與第一次執政不同，川普第一次當總統時對華府不了解，因此延攬許多經驗十足的華府老將，「這次川普覺得已經知道華府運作模式，所以避免聘用這些人」。

柯林斯說，趁著蜜月期推動改革是因為川普知道一旦輿論風向改變，共和黨在搖擺州就會開始流失眾議院席次，所以如果要完成施政目標，時間其實非常有限。

川普 華府 民調

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