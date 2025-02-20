最新民調：57%受訪者認為川普越權

川普總統二度執政，一上台便大量發布行政命令。路透

川普 總統二度執政，一上台便大量發布行政命令，根據華盛頓郵報與艾普索斯民調 公司(Ipsos)最新聯合民調，57%受訪者認為川普逾越總統權限，40%受訪者說川普根據總統權力行事。

對於川普就職屆滿一個月以來的施政表現，43%受訪者表示支持，48%民眾反對；其中表示「強烈反對」的受訪者有37%，「強烈支持」則有27%。

華盛頓郵報20日報導，統計顯示，川普遣返無證移民、減少政府浪費等行動獲得民眾支持，但川普允許科技富豪馬斯克(Elon Musk)廢除重要政府計畫，則讓受訪民眾感到不妥。

這項聯合民調是在2月13日至18日間舉行，針對全國2601名成年人完成抽樣調查，樣本誤差在正負2.1%之內。

若以政黨傾向區分，共和黨 選民當中幾乎每10人就有9人支持川普上台以來的表現，民主黨選民每10人則有9人反對川普表現，獨立選民裡平均3人有1人支持川普行動，反對川普行動則平均2人裡有1人。

整體受訪者當中，57%認為川普逾越總統權限，40%民眾則說川普根據總統權力行事。民主黨選民裡，高達92%認為川普越權，獨立選民有61%認為川普越權，但共和黨選民僅20%認為川普越權。

如果川普政策被聯邦法院裁定違法，川普政府是否應該遵守判決？整體受訪者當中有84%認為川普應該遵守法院裁決，僅11%表示川普政府應該忽視法院裁決。民主黨選民裡有92%認為川普政府要遵守法院判決，獨立選民有82%持相同看法，共和黨選民當中也有79%認為川普政府要聽從法院裁決。

調查顯示，絕大多數受訪者認為，如果川普逾越職權，一定會被最高法院擋下。至於共和黨國會議員將如何面對川普越權，大多數受訪者則說，共和黨國會議員將配合川普，讓川普為所欲為。