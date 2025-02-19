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讓他當三任 讓他上總統山 共和黨議員再提：川普生日訂為假日

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讓川普當三任 讓他上總統山 議員再提：川普生日為假日

中央社／華盛頓19日專電
拉什莫爾山上巨大的總統頭像是美國歷史的象徵。左起依序是華盛頓、傑佛遜、林肯與羅斯福總統。共和黨籍佛羅里達州眾議員魯納（Anna Paulina Luna）1月也提出法案，建議將川普的頭像刻上「總統山」。(美聯社)
拉什莫爾山上巨大的總統頭像是美國歷史的象徵。左起依序是華盛頓、傑佛遜、林肯與羅斯福總統。共和黨籍佛羅里達州眾議員魯納（Anna Paulina Luna）1月也提出法案，建議將川普的頭像刻上「總統山」。(美聯社)

繼「允許川普擔任三屆總統」及「讓川普頭像成為總統山第五顆大頭」法案後，共和黨眾議員譚妮提案建議將6月14日川普生日這天定為聯邦假日，當天也是美國國旗日，以表彰川普作為「美國黃金時代的奠基者」。

聯邦眾議員譚妮（Claudia Tenney）14日發布聲明表示，就像美國國父華盛頓（George Washington）誕辰獲立法列為聯邦假日，這部「川普生日暨國旗日立定」法案也將把川普的生日納入此列。

譚妮說，將川普的生日及國旗日定為聯邦假日，就能確保川普對美國偉大的貢獻及美國國旗的重要性永遠載入法律。

譚妮不是唯一一位拋出法案向川普致敬的共和黨議員。共和黨籍佛羅里達州眾議員魯納（Anna Paulina Luna）1月也提出法案，建議將川普的頭像刻上俗稱「總統山」的拉什摩爾山（Mount Rushmore）。

拉什摩爾山目前刻有華盛頓、傑佛遜（Thomas Jefferson）、林肯（Abraham Lincoln）及老羅斯福（Theodore Roosevelt）的頭像。魯納提議，川普頭像的位置可以刻在林肯旁。

魯納透過聲明表示，川普總統具有膽識的領導及對美國偉大事業的堅定奉獻，鞏固他的歷史地位。拉什摩爾山是美國自由力量的恆久象徵，理應體現川普的崇高遺產。此外，川普第二任期強勢開局，進一步強化這項遺產。

共和黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）同月提案修憲，讓川普能擔任3屆總統。

美國憲法第22號修正案規定，無論任何人當選擔任總統職務，都不得超過兩次。奧格茲指出，他建議修憲，允許任何總統在前兩個任期不連續的情況下連任第3屆，以表彰近年來「川普總統的決斷力領導」。

微軟國家廣播公司（MSNBC）報導，這讓川普得以尋求連任，但有連續任期的前總統歐巴馬（Barack Obama）就不適用。美國「新聞週刊」（Newsweek）指出，奧格茲不太可能成功，因為任何修憲案都須參眾兩院2/3表決通過，並經過全美50州中至少38州批准。

奧格茲的修憲案也引發民主黨議員抨擊，高德曼（Dan Goldman）就批這根本阿諛奉承，柯恩（Steve Cohen）則告訴美國媒體Axios，兩個任期對任何國家來說，已經夠混亂了。

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