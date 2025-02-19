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喬州女商人、前聯邦參議員洛夫勒 掌小企業管理局

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
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喬治亞州女商人、前聯邦參議員洛夫勒(Kelly Loeffler)將領導小型企業管理局(Small Business Administration, SBA)。(洛夫勒臉書)
喬治亞州女商人、前聯邦參議員洛夫勒(Kelly Loeffler)將領導小型企業管理局(Small Business Administration, SBA)。(洛夫勒臉書)

聯邦參議院19日確認，喬治亞州女商人、前聯邦參議員洛夫勒(Kelly Loeffler)將領導小型企業管理局(Small Business Administration, SBA)。

洛夫勒將負責監督SBA，該機構自稱是唯一「完全致力於小型企業服務」的內閣級聯邦機構，提供「諮詢、資金和承包專業知識，作為全美唯一的小型企業資源和代言人」。

該機構成立於1953年，經常提供經濟損失災難貸款，以幫助業主因災難造成的營運資金需求，這些貸款可用於償還固定債務、工資、應付帳款和其他若非災難本可滿足的費用。

洛夫勒曾任川普第二屆就職委員會的聯合主席，並在川普第一任期的最後一年短暫擔任聯邦參議員。當時，喬州共和黨州長坎普(Brian Kemp)任命洛夫勒為參議員，以接替伊薩克森(Johnny Isakson)的任期，並稱洛夫勒是共和黨溫和派的繼任者。但當時面對2020年的連任競選，洛夫勒選擇與川普密切聯繫，以抵禦來自右翼的挑戰者，她並稱自己「比匈奴王阿提拉更保守」(more conservative than Attila the Hun)。

在2020年大選中，拜登在喬州以微弱優勢擊敗川普；洛夫勒則和另一位川普盟友、同時也是議員的普度(David Perdue)晉級2021年1月的決選。當時，川普曾向喬州共和黨州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)施壓，要求他「找到」足夠選票來推翻選舉結果，然後嚴厲指責拉芬斯伯格和坎普沒有幫助他推翻選舉結果。

在拉芬斯伯格確認拜登在喬州獲勝後，洛夫勒並曾要求拉芬斯伯格辭職。

由於洛夫勒、普度和川普對喬州選舉制度表示懷疑，且川普未參與當年1月的決選，最終共和黨投票率下降，導致洛夫勒及普度最終輸給民主黨的沃諾克(Raphael Warnock)及奧索夫(Jon Ossoff)。就在選前一日的1月6日，川普支持者則在騷亂中衝進了國會大廈。

此次共和黨在喬州的失利使得民主黨以微弱優勢控制了參議院，直至去年大選。川普在去年大選中也贏得了喬州，而該州對於總統及其政黨在全美的命運仍然至關重要。

自從輸給沃諾克後，洛夫勒創立了一個保守派選民登記組織，並積極參與共和黨籌款活動，並成為川普2024年復出競選活動的最大個人捐助者和籌款人之一。

根據美聯社報導，洛夫勒的職務確認也為川普的第二屆政府增添了另一位擁有巨額財富的內閣成員。洛夫勒曾是WNBA的老闆兼高層，在國會短暫任職期間曾是參議院最富有的議員。

川普 喬州 共和黨

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