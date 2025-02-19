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ICE只抓「罪大惡極」無證客？無前科未遭起訴卻被捕占4成

記者顏伶如／即時報導
執法人員在芝加哥逮捕非法移民。(路透)
執法人員在芝加哥逮捕非法移民。(路透)

國家廣播公司(NBC)19日報導，最新統計數據顯示，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)不是只逮捕有犯罪前科的無證移民；移民局拘留人數在2月初有3萬9238人，但2月中旬已增加到4萬1169人，無犯罪前科也未遭犯罪起訴卻遭拘留的移民，2月上旬卻有1800多人。

報導指出，川普政府宣布大規模遣返無證移民以「罪大惡極」前科犯為主要目標，但根據最新資料，2月上旬被移民局拘留的無證移民當中，沒有犯罪前科也不曾遭到犯罪起訴者有1800多人，占這段期間遭拘留人數大約4成。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)答覆詢問時說，沒有犯罪紀錄的無證客經常「根本不是完全清白」。麥克拉夫林拒絕進一步說明。

最新數據同時顯示，移民居拘留中心已經接近人數上限，遭拘留總人數在2月中旬為4萬1169人，移民局全國拘留設施人數上限為4萬1500人。

至於有多少無證移民根據「拘留替代方案」(Alternatives to Detention)獲得釋放、已經從拘留中心遣返出境的人數有多少，目前無法確知。

數據顯示，目前遭到移民局拘留的無證移民當中，有13%符合「加速驅離」(expedited removal)規定，得以不經法院聽審就驅逐出境，但其他87%拘留移民則要經過遣返作業程序，耗時可能數月甚至數年。

為減輕移民局各地拘留中心壓力，川普政府已在德州、肯塔基州設立新的拘留中心，轄區包括科羅拉多州與懷俄明州的移民局丹佛辦公室正擴大拘留規模，增加至少900個床位。

川普政府同時打算將更多無證移民送往可以關押3萬人的關達納摩灣(Guantanamo Bay)監獄，目前有112名無證客被拘留在關達納摩灣。

移民 遣返 川普

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