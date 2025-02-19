川普稱澤倫斯基「獨裁者」 指責他濫用美國援助

烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

美國總統川普 大罵烏克蘭 總統澤倫斯基 ，稱他為「獨裁者」，並指責他濫用美國外援。

川普表示，澤倫斯基拒絕舉行選舉，在烏克蘭的民調非常低，唯一擅長的事情就是把拜登「像小提琴一樣」耍得團團轉。

川普周三在社群媒體上寫道：「一個沒有選舉的獨裁者，澤倫斯基最好快點行動，否則他的國家將不復存在」。

據華爾街日報報導，這些評論顯示川普對澤倫斯基的批評顯著升級，川普日前也指控澤倫斯基挑起了俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

澤倫斯基周三在烏克蘭對記者說，川普「生活在信息繭房中」，並表示希望川普團隊中能有更多真相。

澤倫斯基回應是他對川普批評他的領導能力和向俄羅斯總統普亭示好的最尖銳回應，突顯出烏克蘭與美國之間日益擴大的隔閡，而美國此前一直是基輔最重要的支持者。

川普曾表示希望迅速解決俄烏戰爭，這場戰爭的起因是普亭三年前下令大規模入侵烏克蘭，川普卻越來越多地將衝突歸咎於烏克蘭以及澤倫斯基個人，同時與普亭討論結束戰爭的方法。

澤倫斯基的態度反映了烏克蘭國內對川普政府日益陰暗的情緒，烏克蘭三年來一直在抵抗俄羅斯的擴張主義，代價是數以萬計的軍隊和平民被殺，數十個城市被毀。

與此同時，川普的立場受到了俄羅斯的讚揚，普亭表示美俄會談友好，且涵蓋了從烏克蘭到恢復外交關係以及中東等一系列議題。

普亭告訴記者：「美方人員與先前完全不同，對談判過程持開放態度，沒有任何偏見。」

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，烏克蘭局勢的根本原因之一，是前任政府冒失的將烏克蘭拉入北大西洋公約組織（NATO），而川普是第一位，也是迄今為止唯一一位公開大聲說出這點的西方領導人。

拉夫羅夫對俄羅斯國會表示：「這是一個信號，表明他（川普）理解我們的立場。」

川普的烏克蘭特使、退役中將凱洛格（Keith Kellogg）於周三抵達烏克蘭，進行首次正式訪問，表示期待「良好、實質的談話，他說他的任務是聆聽，然後與川普談話，以「確保我們把這件事做好」。

美國和俄羅斯高級官員周二在沙烏地阿拉伯會面，同意指派小組就解決烏克蘭戰爭進行談判，這顯示美國結束了長達三年孤立莫斯科、支持基輔繼續戰鬥的政策。

澤倫斯基對於未能參與談判表示失望，並表示基輔不會承認在排除烏克蘭的情況下達成的協議。

他說，如果美國不支持烏克蘭，他希望歐洲國家繼續支持烏克蘭。

川普則回應道，如果澤倫斯基想要在談判桌前佔一席位，他應該舉行選舉，並聲稱烏克蘭總統的支持率已跌至 4%，並說澤倫斯基「應該在三年內結束戰爭」，甚至根本不該開始。

川普的評論呼應了普京要求烏克蘭舉行選舉的呼籲，而根據烏克蘭法律，在戰時是禁止舉行選舉的，普亭稱澤倫斯基的任期已於2024年屆滿，因此是非法的。

澤倫斯基反擊，指出基輔國際社會學學院（Kyiv International Institute of Sociology）的最新民調顯示，他在二月的支持率為 57%，較十二月上升5個百分點。

澤倫斯基也回擊了川普聲稱美國已給予烏克蘭約3500億美元的支持，他一再強調烏克蘭的感激之情，並表示美國給予烏克蘭670億美元的軍事援助，以及315億美元的預算支援。

他批評美國上周向他提出的一項提案，該提案將要求烏克蘭交出數千億美元的未來天然資源開採收入，但不提供任何安全保證作為回報。

「那不是認真的談話，」他說：「我不能出售我們的州」。不過他也表示準備繼續討論這項提案。

烏克蘭的士兵和平民周三對川普的評論以及與普亭達成和平協議的企圖表示憤怒，在社群媒體上張貼了在烏克蘭部分地區從俄羅斯控制下被收復後發現的屍體和萬人墳的圖片，並寫道：「俄羅斯的佔領不是和平，而是死亡集中營」。

基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）院長、前經濟部長邁洛瓦諾夫（Tymofiy Mylovanov）表示，烏克蘭總統在不批評美國總統個人的同時，用事實來反擊川普，並指出俄羅斯的假消息，是正確的做法。

邁洛瓦諾夫在X（推特）上寫道：「這是一個艱難的平衡之舉。」