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一度宣布關網站 新冠居家檢測組「免費發放」獲保留

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一度宣布關網站 新冠居家檢測組「免費發放」獲保留

記者顏伶如／即時報導
新冠病毒居家檢測組繼續免費發放。（美聯社）
新冠病毒居家檢測組繼續免費發放。（美聯社）

華盛頓郵報報導，川普政府原本決定結束新冠病毒居家檢測免費發放計畫，18日晚間政策轉彎，同意保留。報導指出，1億6000萬份居家病毒檢測組差點報廢銷毀。

衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)18日對華盛頓郵報發表聲明說，病毒居家檢測免費發放計畫網站COVIDtests.gov將於18日晚間8時關閉，但居家病毒檢測組將繼續保留直到產品效期屆滿。

尼克森說，新冠病毒感染案例創下冬季高峰之後逐漸降低，衛生部打算把政府發放居家病毒檢測組的任務交給商業市場，回歸以往的狀況。他表示，民眾在8時之間在COVIDtests.gov網站登記索取新冠病毒檢測組，衛生部還是會免費寄發。

不過，尼克森相隔12分鐘後發表第二份聲明說，COVIDtests.gov網站不會關閉。他表示，正在討論如何結束新冠病毒檢測組發放計畫，「目前計畫依然存在，今後若有需要，我們會持續提供說明」。

報導指出，根據衛生部內部文件，官員正在評估兩套方案：總共價值大約5億元的1億6000萬份居家病毒檢測組報廢銷毀或持續發放。知情官員透露，這批居家檢測組當中僅有極少部分已經過期。

居家檢測組是由衛生部轄下戰略準備與應變局(Administration for Strategic Preparedness and Response，ASPR)負責保管。

前任戰略準備與應變局局長歐唐諾(Dawn O'Connell)說，保管檢測組開銷龐大，但報廢銷毀花費也相當驚人。

報導指出，如果政府結束或暫停免費發放，消費者可以自行購買病毒居家檢測。

免費發放計畫曾在2024年3月一度喊停，同年9月宣布恢復。

公共衛生專家說，與先前幾波傳染期相比，目前新冠病毒感染案例數量較少，政府並沒有免費發放居家病毒檢測組的迫切性，但民眾為求保險最好隨時備妥檢測組，以免大規模疫情再次爆發。

檢測 華盛頓郵報 疫情

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