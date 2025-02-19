華郵：共和黨參議員要求川普團隊讓經費撥給代表選區

參議員穆考斯基（中）18日在國會大廈與記者談話，參院預計本周對預算提案進行投票。（歐新社）

華盛頓郵報19日報導，川普 總統與科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部凍結數十億計數的聯邦經費，包括農民補貼與基礎建設計畫，某些紅州也受到衝擊，共和黨 聯邦參議員 請求部會首長及川普執政團隊讓聯邦經費恢復發放給代表選區。

川普精簡聯邦架構的目標獲得共和黨人士肯定，但某些紅州參議員最近則對川普政府發動遊說，希望重新評估某些刪減或凍結項目；提出請求的共和黨參議員政治立場來自不同光譜，從阿拉巴馬州聯邦參議員布里特(Katie Boyd Britt)到阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)都包括在內。

保守派智庫「曼哈頓研究所」(Manhattan Institute)預算專家瑞德爾(Jessica Riedl)說，行政部門單方面以激進手段刪減支出，讓國會撥款權因此失效。

瑞德爾說，國會議員忌憚川普在共和黨基本盤的高人氣，因此不敢以強硬態度取回撥款權。她說，國會終究還是要拿回看守荷包之權(power of the purse)，而不是客氣地請求行政部門通融。

與川普交情甚篤的阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)則支持刪減經費。塔伯維爾上周表示，向行政部門要求經費可能成為一種新常態，國會議員為了各州預算可能遭刪或合約取消而請求馬斯克高抬貴手。

川普在競選期間曾說，有辦法以突破傳統的方式取消國會通過的撥款，也就是以截留(impoundment)手段降低或撤銷支出。專家指出，川普大量使用截留權將導致與行政團隊關係較佳的國會議員，較有希望為選區爭取恢復經費。

無黨派機構國會研究處(Congressional Research Service)前任助理葛拉斯曼(Matt Glassman)說：「這就是為什麼截留權相當危險的原因。」他表示：「靠關係行事的環境因此產生，為了預算必須向總統苦苦哀求。」

報導指出，許多共和黨國會議員都有直達天聽的管道，可以直接打電話或傳簡訊給川普，但急著處理經費遭凍結的共和黨國會議員，最近幾周則找各部會首長請求幫忙。

穆考斯基便說，最近幾乎跑遍所有部會爭取恢復阿拉斯加州經費，包括環保署、內政部、農業部，並呼籲川普政府准予美洲原住民部落享有豁免，不受計畫凍結影響。