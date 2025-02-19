華郵：共和黨參議員要求川普團隊讓經費撥給代表選區
華盛頓郵報19日報導，川普總統與科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部凍結數十億計數的聯邦經費，包括農民補貼與基礎建設計畫，某些紅州也受到衝擊，共和黨聯邦參議員請求部會首長及川普執政團隊讓聯邦經費恢復發放給代表選區。
川普精簡聯邦架構的目標獲得共和黨人士肯定，但某些紅州參議員最近則對川普政府發動遊說，希望重新評估某些刪減或凍結項目；提出請求的共和黨參議員政治立場來自不同光譜，從阿拉巴馬州聯邦參議員布里特(Katie Boyd Britt)到阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)都包括在內。
保守派智庫「曼哈頓研究所」(Manhattan Institute)預算專家瑞德爾(Jessica Riedl)說，行政部門單方面以激進手段刪減支出，讓國會撥款權因此失效。
瑞德爾說，國會議員忌憚川普在共和黨基本盤的高人氣，因此不敢以強硬態度取回撥款權。她說，國會終究還是要拿回看守荷包之權(power of the purse)，而不是客氣地請求行政部門通融。
與川普交情甚篤的阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)則支持刪減經費。塔伯維爾上周表示，向行政部門要求經費可能成為一種新常態，國會議員為了各州預算可能遭刪或合約取消而請求馬斯克高抬貴手。
川普在競選期間曾說，有辦法以突破傳統的方式取消國會通過的撥款，也就是以截留(impoundment)手段降低或撤銷支出。專家指出，川普大量使用截留權將導致與行政團隊關係較佳的國會議員，較有希望為選區爭取恢復經費。
無黨派機構國會研究處(Congressional Research Service)前任助理葛拉斯曼(Matt Glassman)說：「這就是為什麼截留權相當危險的原因。」他表示：「靠關係行事的環境因此產生，為了預算必須向總統苦苦哀求。」
報導指出，許多共和黨國會議員都有直達天聽的管道，可以直接打電話或傳簡訊給川普，但急著處理經費遭凍結的共和黨國會議員，最近幾周則找各部會首長請求幫忙。
穆考斯基便說，最近幾乎跑遍所有部會爭取恢復阿拉斯加州經費，包括環保署、內政部、農業部，並呼籲川普政府准予美洲原住民部落享有豁免，不受計畫凍結影響。
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