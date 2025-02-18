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白宮：馬斯克非政府效率部正式雇員 無做政府決定職權

中央社華盛頓17日綜合外電報導
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科技業億萬富豪馬斯克。（路透）
科技業億萬富豪馬斯克。（路透）

根據白宮今天向法院遞交的文件，受美國總統川普之命帶領政府效率部的科技業億萬富豪馬斯克不是該部正式雇員，「沒有做政府決定的正式職權」。

法新社報導，川普（Donald Trump）再度入主白宮後創設的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）尋求大幅減少政府開支，包括透過裁員數千人。而世界首富馬斯克（Elon Musk）被公認是這個部門的實際領導人。

不過，新墨西哥等14個美國州的檢察長13日向華盛頓聯邦法院遞狀控告馬斯克，指他未由川普經國會授權便享有「不受約束的法律權力」。

白宮行政辦公室主任費雪（Joshua Fisher）為此向法院遞交文件，當中表示馬斯克「是白宮雇員」，身分是「非事務官的特殊政府雇員（Special Government Employee）」及「總統高級顧問」。

費雪解釋說：「馬斯克如同其他白宮高級顧問，本人沒有做政府決定的實際與正式職權，只能提供總統建議及傳達總統指示。」

文件還寫道：「美國政府效率部（U.S. DOGE Service）隸屬總統行政辦公室（Executive Office of the President，EOP），內含美國政府效率部臨時組織（U.S. DOGE Service Temporary Organization）。兩者都與白宮辦公廳（White House Office）無關。」

費雪進一步指出，「馬斯克是白宮辦公廳雇員，而非美國政府效率部或美國政府效率部臨時組織的雇員。他不是臨時行政官員」。

白宮 馬斯克 川普

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