我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC一成人力遭裁減 1300員工將被解雇

國稅局將讓政府效率部人員進入納稅人資料庫

抗議馬斯克群眾在各地特斯拉分店串聯示威

記者顏伶如／即時報導
馬斯克擁有的電動車品牌特斯拉(Tesla)全國分店近來紛紛遭到群眾抗議，圖為紐約分店的抗議情況。歐新社
馬斯克擁有的電動車品牌特斯拉(Tesla)全國分店近來紛紛遭到群眾抗議，圖為紐約分店的抗議情況。歐新社

衛報(The Guardian)16日報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)以極極手段縮減聯邦政府編制，馬斯克擁有的電動車品牌特斯拉(Tesla)全國分店近來紛紛遭到群眾抗議，特斯拉的企業形象與銷售業績可能受到影響。

負責規畫示威活動的倡議人士說，15日的全國各地串聯抗議行動中，特斯拉位於紐約、西雅圖、堪薩斯市以及多個加州城市的銷售中心，門外都有上百名群眾聚集。

報導指出，雖然出現在特斯拉各地分店的抗議民眾人數不多，但這波示威活動凸顯了馬斯克與川普總統關係密切且大力推動極右派政策，可能對特斯拉業績帶來衝擊。某些抗議民眾高舉有川普肖像的海報，還把川普政府比喻為納粹。馬斯克1月出席川普就職活動時在舞台上的手勢，曾遭批評為「納粹禮」，但遭馬斯克駁斥。

某些特斯拉投資人則出現疑慮，擔心馬斯克與川普政府走得太近，還為川普選舉贊助超過2億，可能導致特斯拉銷售成績走下坡，特別是在自由派選民居多數的地區。加州是美國電動車銷售表現最佳的市場之一，但共和黨及川普政府對於電動車政策則相對缺乏興趣。

鄉村女歌手雪瑞兒可洛(Sheryl Crow)15日在社群網站Instagram分享揮手跟一輛被拖吊離開特斯拉告別的影片。她表示，已經賣掉原本擁有的特斯拉，賣車所得將捐給全國公共電台(NPR)，因為全國公共電台「可能被馬斯克總統裁撤」。

雪瑞兒可洛發文寫道：「父母經常說，近朱者赤，近墨者黑，「有些時候你必須決定願意支持哪些人。再見了，特斯拉」。

根據彭博新聞網站統計，特斯拉股票占馬斯克財富約三分之一，另外三分之一來自太空探索科技公司(SpaceX)，其餘財富則來自於AI新創公司xAI、社群媒體X、鑽洞公司(Boring Company )、大腦晶片新創公司Neuralink等。

2024年，全球汽車產業面臨景氣寒冬，特斯拉則首次出現年度業績退步的狀況。

特斯拉 馬斯克 川普

上一則

主導俄烏和談冷落歐洲 一文看懂川普政府立場與歐洲反應

延伸閱讀

「能救國就不違法」川普引拿破崙名言 進一步擴張權力

「能救國就不違法」川普引拿破崙名言 進一步擴張權力
馬斯克推新聊天機器人Grok 3 自稱地表最聰明

馬斯克推新聊天機器人Grok 3 自稱地表最聰明
不滿馬斯克削減公共支出 灣區逾150人抗議

不滿馬斯克削減公共支出 灣區逾150人抗議
「麻煩製造者」組織 發起全美動員令

「麻煩製造者」組織 發起全美動員令

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45

超人氣

更多 >
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位
唐嫣新劇搭24歲鮮肉？ 「17歲年齡差」…網友不看好

唐嫣新劇搭24歲鮮肉？ 「17歲年齡差」…網友不看好