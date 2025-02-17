抗議馬斯克群眾在各地特斯拉分店串聯示威

馬斯克擁有的電動車品牌特斯拉(Tesla)全國分店近來紛紛遭到群眾抗議，圖為紐約分店的抗議情況。歐新社

衛報(The Guardian)16日報導，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)以極極手段縮減聯邦政府編制，馬斯克擁有的電動車品牌特斯拉 (Tesla)全國分店近來紛紛遭到群眾抗議，特斯拉的企業形象與銷售業績可能受到影響。

負責規畫示威活動的倡議人士說，15日的全國各地串聯抗議行動中，特斯拉位於紐約、西雅圖、堪薩斯市以及多個加州城市的銷售中心，門外都有上百名群眾聚集。

報導指出，雖然出現在特斯拉各地分店的抗議民眾人數不多，但這波示威活動凸顯了馬斯克與川普 總統關係密切且大力推動極右派政策，可能對特斯拉業績帶來衝擊。某些抗議民眾高舉有川普肖像的海報，還把川普政府比喻為納粹。馬斯克1月出席川普就職活動時在舞台上的手勢，曾遭批評為「納粹禮」，但遭馬斯克駁斥。

某些特斯拉投資人則出現疑慮，擔心馬斯克與川普政府走得太近，還為川普選舉贊助超過2億，可能導致特斯拉銷售成績走下坡，特別是在自由派選民居多數的地區。加州是美國電動車銷售表現最佳的市場之一，但共和黨及川普政府對於電動車政策則相對缺乏興趣。

鄉村女歌手雪瑞兒可洛(Sheryl Crow)15日在社群網站Instagram分享揮手跟一輛被拖吊離開特斯拉告別的影片。她表示，已經賣掉原本擁有的特斯拉，賣車所得將捐給全國公共電台(NPR)，因為全國公共電台「可能被馬斯克總統裁撤」。

雪瑞兒可洛發文寫道：「父母經常說，近朱者赤，近墨者黑，「有些時候你必須決定願意支持哪些人。再見了，特斯拉」。

根據彭博新聞網站統計，特斯拉股票占馬斯克財富約三分之一，另外三分之一來自太空探索科技公司(SpaceX)，其餘財富則來自於AI新創公司xAI、社群媒體X、鑽洞公司(Boring Company )、大腦晶片新創公司Neuralink等。

2024年，全球汽車產業面臨景氣寒冬，特斯拉則首次出現年度業績退步的狀況。