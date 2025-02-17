抗議馬斯克群眾在各地特斯拉分店串聯示威
衛報(The Guardian)16日報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)以極極手段縮減聯邦政府編制，馬斯克擁有的電動車品牌特斯拉(Tesla)全國分店近來紛紛遭到群眾抗議，特斯拉的企業形象與銷售業績可能受到影響。
負責規畫示威活動的倡議人士說，15日的全國各地串聯抗議行動中，特斯拉位於紐約、西雅圖、堪薩斯市以及多個加州城市的銷售中心，門外都有上百名群眾聚集。
報導指出，雖然出現在特斯拉各地分店的抗議民眾人數不多，但這波示威活動凸顯了馬斯克與川普總統關係密切且大力推動極右派政策，可能對特斯拉業績帶來衝擊。某些抗議民眾高舉有川普肖像的海報，還把川普政府比喻為納粹。馬斯克1月出席川普就職活動時在舞台上的手勢，曾遭批評為「納粹禮」，但遭馬斯克駁斥。
某些特斯拉投資人則出現疑慮，擔心馬斯克與川普政府走得太近，還為川普選舉贊助超過2億，可能導致特斯拉銷售成績走下坡，特別是在自由派選民居多數的地區。加州是美國電動車銷售表現最佳的市場之一，但共和黨及川普政府對於電動車政策則相對缺乏興趣。
鄉村女歌手雪瑞兒可洛(Sheryl Crow)15日在社群網站Instagram分享揮手跟一輛被拖吊離開特斯拉告別的影片。她表示，已經賣掉原本擁有的特斯拉，賣車所得將捐給全國公共電台(NPR)，因為全國公共電台「可能被馬斯克總統裁撤」。
雪瑞兒可洛發文寫道：「父母經常說，近朱者赤，近墨者黑，「有些時候你必須決定願意支持哪些人。再見了，特斯拉」。
根據彭博新聞網站統計，特斯拉股票占馬斯克財富約三分之一，另外三分之一來自太空探索科技公司(SpaceX)，其餘財富則來自於AI新創公司xAI、社群媒體X、鑽洞公司(Boring Company )、大腦晶片新創公司Neuralink等。
2024年，全球汽車產業面臨景氣寒冬，特斯拉則首次出現年度業績退步的狀況。
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