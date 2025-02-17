川普「禁止青少年變性」行政令 遭第2名聯邦法官擋下

示意圖。（取自Pexels）

川普 總統1月28日簽署「保護兒童免受化學和手術殘害」(Protecting Children From Chemical and Surgical Mutilation)行政命令禁止青少年接受跨性別手術，上周先在馬里蘭州聯邦區域法院遭法官擋下，周末期間又被華盛頓州 西區聯邦區域法院法官發布臨時禁制令 。

同為民主黨籍的華盛頓州、俄勒岡州、明尼蘇達州三名檢察長針對川普禁止青少年接受跨性別手術提告，華盛頓州西區聯邦區域法院法官蘿倫‧金恩(Lauren King)16日對川普行政命令發布臨時禁制令(preliminary injunction)。

金恩對川普行政命令發布臨時禁制令的一天前，巴爾的摩聯邦區域法院法官賀爾森(Brendan Hurson)在另一起由跨性別、非二元性別(nonbinary)兒童家長提出訴訟中，就對川普同一道行政命令出手擋下。

「保護兒童免受化學和手術殘害」禁止兒童使用雄性激素阻斷劑(androgen blockers)、雌激素(estroge)、黃體素(progesterone)、睪固酮(testosterone)等性荷爾蒙更改身材外表以達到變性目的，也禁止為兒童實施變性手術。

根據行政命令，為未成年人士提供變性手術的醫師將無法領取聯邦經費補助，還將構成犯罪。

金恩在16日裁決書中寫道，川普行政命令有多處違憲。

她舉例說，川普禁止醫生領取聯邦經費補助，明顯逾越憲法的分權精神，醫生為青少年提供變性手術即構成犯法的說詞，也「超過憲法賦予總統的權限」。

新聞周刊(Newsweek)17日分析，川普政府極可能向聯邦巡迴上訴法院提出上訴，由於禁止青少年變性的行政命令訴訟同時涉及多州，官司最後可能進入最高法院。