川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著兒子發表談話，萌娃在堅毅桌旁挖鼻孔。（路透）

全球首富馬斯克 （Elon Musk）自去年美國總統大選 以來便與川普 （Donald Trump）關係緊密，他11日在白宮 橢圓形辦公室（Donald Trump）參與川普簽署行政命令時，還帶上自己僅4歲的兒子「X Æ A-Xii」，不過有肢體語言專家透過觀察這次合體、發現兩人真正的地位關係。

每日郵報報導，馬斯克11日來到白宮、見證川普簽署要求聯邦機構配合政府效率部削減聯邦成本的行政命令，在面對媒體的30分鐘裡，川普坐在名為「堅毅桌」（Resolute Desk）的辦公桌前，而馬斯克則站在他旁邊，英國肢體語言專家詹姆絲（Judi James）認為這顯示出兩人的關係。

詹姆絲表示「馬斯克站的位置非常不尋常，川普坐著，而他站著，這一事實讓他擁有高度優勢，但傳統上站在王座後面或側面的人通常只會是保全或服務員」。

川普（右）11日與馬斯克（左）在白宮橢圓辦公室接受記者採訪。(歐新社)

此外，詹姆絲點出川普介紹馬斯克的方式「對於誰是誰的領導者具有重要意義」，稱「川普說『我會請馬斯克說幾句話』，這讓他扮演了推動者的角色，似乎暗示了馬斯克發言是有時間限制的」。

詹姆絲認為川普自從邁入第2個總統任期以來，自己觀察到他的肢體語言出現「品牌重塑」，並表示「即使在超級盃 （Super Bowl）這類比較休閒的活動中，川普也沒有絲毫想炫耀或開玩笑的意思，他現在的形象就是一名非常嚴肅的世界領袖、充滿莊重的氣息，沒有人會想惹他」。

川普、馬斯克誰才是老大？肢體語言專家曝「這2點」看出地位

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