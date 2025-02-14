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反川普移民政策 洛杉磯掀多波抗議潮

記者張聲肇／即時報導
2月2日，洛杉磯爆發大規模反川普移民政策示威，抗議人潮阻斷101號高速公路和市區主要街道交通數小時，並和鎮暴警察爆發衝突，直到傍晚才稍歇，好幾條街道被封鎖。(歐新社)
2月2日，洛杉磯爆發大規模反川普移民政策示威，抗議人潮阻斷101號高速公路和市區主要街道交通數小時，並和鎮暴警察爆發衝突，直到傍晚才稍歇，好幾條街道被封鎖。(歐新社)

洛杉磯市府大樓附近11日午前出現抗議川普移民政策的人潮，警方指出這場集會事先並未申請及獲准；人潮很快就朝葛蘭德公園(Grand Park)移動，警方全程密切監視。

洛杉磯警局並未立即驅散抗議群眾，只就近在地面和空中監視。警局發言人說，示威人群中還包括學生。數百人搖旗、持牌、舉標語，在街上遊行，抗議移民局大舉逮捕和遣返無證移民。

川普就職後，抓捕非法移民的政策雷厲風行，在全國各地引發抗議浪潮，僅在洛杉磯就已有好幾場。第一場大示威2月2日舉行，抗議人潮阻斷101號高速公路和市區主要街道交通數小時，並和鎮暴警察爆發衝突，直到傍晚才稍歇，好幾條街道被封鎖。

第二天，抗議人士再度聚集，響應全國「無移民日」活動，抗議活動都在街上舉行。2月4日，連續第三天有人抗議川普的「抓移民」政策，這次參與者主要是幾百名高中生。此後，陸續又有學生罷課示威。

抗議群眾5日又聚集在洛杉磯市政府前，繼續抗議川普政府逮捕移民的行動。

洛杉磯聯合校區督察長卡瓦何(Alberto M. Carvalho)向學生、家長表示，教育官員得知，有「假冒」移民執法局人員入校逮人。校區緊急分發「明白你的權利」卡給移民家庭，要他們堅持宣示自己的憲法權力。

2月7日洛杉磯市中心反川普移民政策的抗議人潮中，一名青少年和人爭吵，被刺重傷，送醫急救。洛城警局當天傍晚說，重傷者是名17歲男性。

抗議群眾5日聚集在洛杉磯市府前，抗議川普政府逮捕移民。(歐新社)
抗議群眾5日聚集在洛杉磯市府前，抗議川普政府逮捕移民。(歐新社)

非法移民 洛杉磯 川普

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