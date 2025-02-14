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美防長：別把山姆大叔當傻瓜 歐洲防務要自強

中央社布魯塞爾13日綜合外電報導
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）。路透
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）。路透

華府就俄烏戰爭與俄羅斯磋商的策略招致各方抨擊，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）今天予以駁斥，他更警告歐洲不要把美國當「傻瓜」，別讓美國承擔歐洲的防務責任。

路透報導，位於布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）總部召開記者會，赫塞斯會中表示：「別搞錯了，（美國）總統川普（Donald Trump）不會允許任何人把山姆大叔（Uncle Sam）變成傻瓜大叔（Uncle Sucker）。」

赫塞斯1月25日就任國防部長，這是他履新後首次出訪；赫塞斯還強調，歐洲大陸防務的主要責任應由歐洲承擔。

赫塞斯已招致歐洲多國的強烈抨擊，因為他昨天宣稱，回復烏克蘭在2014年之前的國界是不切實際的，以及川普政府也不認為，讓烏國加入北約是化解俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭的解方之一。

法新社報導，赫塞斯今天也借用川普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）競選口號，他說美國及其盟邦「必須讓北約再次偉大」，同時勸誡歐洲國家增加國防開支。

赫塞斯在布魯塞爾召開的北約防長會談結束後告訴記者：「為了長遠發展，我們的夥伴必須再加碼歐洲防務。」

赫塞斯 北約 川普

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