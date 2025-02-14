民主黨參議員要國務院說明為何花4億買特斯拉電動卡車

民主黨資深成員布魯曼索(Richard Blumenthal)。美聯社

哥倫比亞廣播公司(CBS)14日報導，參議院常設調查小組委員會(Senate Permanent Subcommittee on Investigations)民主黨資深成員布魯曼索(Richard Blumenthal)13日晚間致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)，要求國務院 說明為何打算花費4億元購買科技富豪馬斯克 (Elon Musk)手下企業特斯拉(Tesla)的裝甲電動卡車(Cybertrucks)。

布魯曼索在信中寫道，馬斯克雙重身份引發的利益衝突非常明顯，「卻很少被要求提供解釋」。信中指出，國務院計畫購買裝甲電動卡車，凸顯了馬斯克親信進駐各個政府部門衍生的利益衝突不但沒有獲得適當處理，反而日漸惡化。

布魯曼索指出，特斯拉電動卡車亮相迄今15個月，除了受到許多冷嘲熱諷，至少還被召修(recalls)6次，媒體報導特斯拉的電動卡車銷售數字慘烈(disastrous)，根本不像國務院通常選購的耐用車款，除非遭到強力施壓。

布魯曼索要求國務院在21日之前做出回應並交出相關文件資料。

馬斯克身為全球首富，擁有太空探索科技公司(SpaceX)、社群媒體X等企業，與聯邦政府有著龐大的合約關係。川普 總統2024年競選期間，馬斯克是重要金主，為川普大力輔選。

川普指派馬斯克(Elon Musk)率領新成立的諮詢機構政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)，從川普一上台便大量縮編聯邦政府機構、裁撤人員，政府效率部團隊已進駐各個聯邦部門。

通用汽車(General Motors)旗下子公司通用防務公司(GM Defense)2023年11月取得為期10年，總額3億元的聯邦合約，為國務院外交安全局(Diplomatic Security Service，DSS)打造具有重裝備的裝甲休旅車。