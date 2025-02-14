邊境沙皇霍曼：歐凱秀為無證客舉辦網路座談有觸法嫌疑

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)。美聯社

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)12日舉辦網路座談會(webinar)，對選區裡無證移民說明面對移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)盤查時如何維護個人權益。白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，歐凱秀有妨礙執行移民法律的嫌疑。

霍曼受訪時暗示歐凱秀恐遭司法部 調查。他說：「在我看來，妨礙執法就是妨礙執法。」

霍曼表示，將跟司法部接洽，以確認歐凱秀的行為是否構成非法干預。他表示，已經發出電郵給司法部副部長，詢問妨礙司法的定義。

他說：「或許歐凱秀會有麻煩。」

新聞周刊(Newsweek)14日報導，歐凱秀辦公室與司法部發言人都未回覆採訪要求。

新聞周刊報導，歐凱秀12日透過臉書(Facebook)專頁直播舉辦「知道你面對ICE時的個人權益」(Know Your Rights With ICE)網路座談會，對紐約州第14國會選區選民說明無證客如果遇到移民局幹員到家裡或工作地點盤查，應該如何因應。座談會歷時54分鐘。

歐凱秀13日在社群網站X發文寫道：「不管相信與否，所有人在美國都是有權利的。」她在文中分享了非法移民 擁有哪些權利。

霍曼指稱有觸法嫌疑，歐凱秀發文回應，霍曼應該好好讀書，「憲法會是一個很好的起點」。

佩斯大學(Pace University)法學院教授吉爾薛曼(Bennett Gershman)說，憲法對言論自由的保障，包括居民可以討論社區當中的執法行動，不過積極鼓勵民眾躲避查緝的言論，則可能被解釋為妨礙司法(obstruction of justice)。

吉爾薛曼舉例說，陳述「聽說移民局幹員很快就來了」通常受到言論自由保障，但如果提供建議傳授面對移民局幹員時如何躲藏、逃避，從政府部門的角度看來，可能就變成對於執法行動的干預。

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