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馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

國防部迎接政府效率部 五角大廈準備裁員

聯邦法院下令川普政府解除援外凍結

記者顏伶如／即時報導
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川普政府廢除美國國際開發總署並凍結外援而挨告。路透
川普政府廢除美國國際開發總署並凍結外援而挨告。路透

川普政府廢除美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)並凍結外援而挨告，華府聯邦區域法院法官阿里(Amir Ali)13日晚間裁定，川普政府必須解除外援凍結，因為凍結手段對美國企業與非營利機構造成傷害。

非營利組織「全球健康委員會」(Global Health Council)與「愛滋病疫苗倡議聯盟」(AIDS Vaccine Advocacy Coalition)針對川普政府凍結援外決策提告，阿里在15頁裁決書中表示，原告提供證據證明川普政府措施對美國企業與非營利機構都造成「嚴重衝擊」，導致裁員或關閉。

裁決書指出，川普政府並未提供任何解釋，說明為何要全面停止國會通過的援外計畫，並且預先告知計畫將受到檢討，決策一公布立即造成震驚，全國各地企業、非營利組織與團體與政府簽訂的數以千計合約首當其衝。

阿里下令川普政府官員必須在18日之前，針對遵守解除援外凍結的裁定提交進度報告。

美國國際開發總署約有1萬員工，年度預算400億。科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)在川普總統行政命令指示下，迅速廢除國際開發總署並且大量裁員。

華爾街日報(WSJ)14日報導，白宮並未對法院裁決發表評論。

川普 裁員 華爾街

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