我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

國防部迎接政府效率部 五角大廈準備裁員

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

川普2.0政府上台以來，已宣布一系列關稅措施，包括日前公布但不會立即實施的「對等關稅」，金融市場反應淡定。這顯示新關稅的影響輕微，且川普玩的策略已被投資人看破手腳了嗎？川普下一步又準備怎麼做？

川普2.0已生效和即將實施的關稅

川普13日宣布一套大規模的「對等關稅」計畫，根據貿易夥伴國對美國徵收的關稅稅率以牙還牙。川普已指示商務部和美國貿易代表逐一檢視各國徵收的關稅，以及監管和補貼現況，作為日後回敬「對等關稅」的依據。新的「對等關稅」最快4月2日生效。

數日前，川普宣布對所有進口鋼和鋁徵收25%關稅，3月初生效，對加拿大、巴西和墨西哥打擊最大。

川普另對中國大陸進口產品加徵10%的關稅，上周已付諸實行，其中許多陸貨在川普1.0時代已經被課關稅了。

接下來可能揮出的關稅大刀，包括對進口自加拿大和墨西哥的產品全面課徵25%關稅。這些關稅目前暫緩實施，還有三周的時間與加、墨磋商，再決定是否落實。

另外，川普也曾表示有意對進口車、晶片和藥品進一步徵收關稅，疊加在「對等關稅」之上。

受對等關稅衝擊最大的國家

川普雖未點名可能遭「對等關稅」瞄準的國家，但對美貿易順差龐大的國家顯然首當其衝。那意味一些新興國家，包括巴西、阿根廷、印度、越南和其他東南亞國家，以及非洲國家，都可能受影響，因為這些國家對美國產品（如農業商品和汽車）課的關稅很高。

一些先進國家，特別是備受川普批評的歐盟成員國，以及日本和加拿大，也可能成為箭靶。平均關稅稅率比美國低的中國大陸，也可能面臨更多關稅。這是因為川普政府打算把非貿易障礙也納入考量，例如外國對美國公司徵收的加值稅（VAT）、對本土企業提供的政府補貼，或阻撓美企在當地做生意的監管規定。

「對等關稅」並未立刻實施，用意在催促世界各國趕緊與華府談判，以求降低稅率甚至豁免。巴克萊分析師團隊表示，「對等關稅」暫緩上路，雖讓全球市場鬆了口氣，但「未必反映最終實施的可能性降低」。

美國哪些進口產品價格看漲？

若協商未果，各國未能解決被川普視為不公平的貿易待遇（例如歐盟對一些貝類的進口禁令，以及巴西對生物乙醇課徵的高關稅），那麼「對等關稅」利劍一出鞘，可能推升林林總總的進口產品價格。

理論上，利潤愈微薄的產品，美國進口商就愈可能把增多的成本轉嫁給消費者。

例如美國市售的醫療手套很少在境內生產，絕大多數都從生產成本低廉的東南亞國家進口。

又如用於微波爐、洗衣機等家電的電阻器和電容器，在美生產的也寥寥無幾。

但打擊最大的，莫過於歐洲製的車。目前歐洲汽車在美國被徵收2.5%的關稅，但美國車在歐盟卻受制於10%的關稅。

市場為何平靜看待「對等關稅」？

川普2.0關稅策略可能超出川普1.0規模，但目前為止，金融市場大致仍視之為「談判工具」。

Third Seven Capital市場策略師布拉克說：「和其他關稅一樣，他先厲聲撂狠話，然後再降低音量。我們擔心最糟情況發生，但後來明白，那不過是他交易藝術的一部分。」

即使「對等關稅」果真實施，也將視各國情況而定。那意味市場擔心的最糟情況--川普對所有進口貨一律徵收10%的關稅--將不會成真，貿易政策不確定性隨之大減。

高盛分析師海濟爾斯認為，若是「對等關稅」是依照國別、而非產品類別而定，那麼已和美國簽署自由貿易協定的國家，例如墨西哥、加拿大和南韓，理應不受影響。

川普曾揚言把對陸貨關稅提高到至少60%，若他改採「對等關稅」，也會降低那種威脅。

關稅 川普 加拿大

上一則

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

下一則

聯邦法院下令川普政府解除援外凍結

延伸閱讀

川普提議開美中俄峰會 為天下「一分為三」鋪路？

川普提議開美中俄峰會 為天下「一分為三」鋪路？
放羊孩子被看破？美元創2個月新低 川普關稅讓市場閃現1現象

放羊孩子被看破？美元創2個月新低 川普關稅讓市場閃現1現象
小甘迺迪就任衛生部長 麥康諾再投反對票 川普怒了

小甘迺迪就任衛生部長 麥康諾再投反對票 川普怒了
川普宣布對等關稅 廣泛涵蓋各國 最快4月上路

川普宣布對等關稅 廣泛涵蓋各國 最快4月上路

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
主導聯邦政政府效率部的馬斯克10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店(圖)的經費。(美聯社)

馬斯克轟FEMA付高級酒店5900萬安置無證客 國安部長挺裁撤

2025-02-11 05:11
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

2025-02-09 05:39

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點
川普喊廢教育部 學貸怎麼辦？影響全美4000萬人

川普喊廢教育部 學貸怎麼辦？影響全美4000萬人