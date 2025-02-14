專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

美國總統川普。路透

川普 2.0政府上台以來，已宣布一系列關稅 措施，包括日前公布但不會立即實施的「對等關稅」，金融市場反應淡定。這顯示新關稅的影響輕微，且川普玩的策略已被投資人看破手腳了嗎？川普下一步又準備怎麼做？

川普2.0已生效和即將實施的關稅

川普13日宣布一套大規模的「對等關稅」計畫，根據貿易夥伴國對美國徵收的關稅稅率以牙還牙。川普已指示商務部和美國貿易代表逐一檢視各國徵收的關稅，以及監管和補貼現況，作為日後回敬「對等關稅」的依據。新的「對等關稅」最快4月2日生效。

數日前，川普宣布對所有進口鋼和鋁徵收25%關稅，3月初生效，對加拿大 、巴西和墨西哥打擊最大。

川普另對中國大陸進口產品加徵10%的關稅，上周已付諸實行，其中許多陸貨在川普1.0時代已經被課關稅了。

接下來可能揮出的關稅大刀，包括對進口自加拿大和墨西哥的產品全面課徵25%關稅。這些關稅目前暫緩實施，還有三周的時間與加、墨磋商，再決定是否落實。

另外，川普也曾表示有意對進口車、晶片和藥品進一步徵收關稅，疊加在「對等關稅」之上。

受對等關稅衝擊最大的國家

川普雖未點名可能遭「對等關稅」瞄準的國家，但對美貿易順差龐大的國家顯然首當其衝。那意味一些新興國家，包括巴西、阿根廷、印度、越南和其他東南亞國家，以及非洲國家，都可能受影響，因為這些國家對美國產品（如農業商品和汽車）課的關稅很高。

一些先進國家，特別是備受川普批評的歐盟成員國，以及日本和加拿大，也可能成為箭靶。平均關稅稅率比美國低的中國大陸，也可能面臨更多關稅。這是因為川普政府打算把非貿易障礙也納入考量，例如外國對美國公司徵收的加值稅（VAT）、對本土企業提供的政府補貼，或阻撓美企在當地做生意的監管規定。

「對等關稅」並未立刻實施，用意在催促世界各國趕緊與華府談判，以求降低稅率甚至豁免。巴克萊分析師團隊表示，「對等關稅」暫緩上路，雖讓全球市場鬆了口氣，但「未必反映最終實施的可能性降低」。

美國哪些進口產品價格看漲？

若協商未果，各國未能解決被川普視為不公平的貿易待遇（例如歐盟對一些貝類的進口禁令，以及巴西對生物乙醇課徵的高關稅），那麼「對等關稅」利劍一出鞘，可能推升林林總總的進口產品價格。

理論上，利潤愈微薄的產品，美國進口商就愈可能把增多的成本轉嫁給消費者。

例如美國市售的醫療手套很少在境內生產，絕大多數都從生產成本低廉的東南亞國家進口。

又如用於微波爐、洗衣機等家電的電阻器和電容器，在美生產的也寥寥無幾。

但打擊最大的，莫過於歐洲製的車。目前歐洲汽車在美國被徵收2.5%的關稅，但美國車在歐盟卻受制於10%的關稅。

市場為何平靜看待「對等關稅」？

川普2.0關稅策略可能超出川普1.0規模，但目前為止，金融市場大致仍視之為「談判工具」。

Third Seven Capital市場策略師布拉克說：「和其他關稅一樣，他先厲聲撂狠話，然後再降低音量。我們擔心最糟情況發生，但後來明白，那不過是他交易藝術的一部分。」

即使「對等關稅」果真實施，也將視各國情況而定。那意味市場擔心的最糟情況--川普對所有進口貨一律徵收10%的關稅--將不會成真，貿易政策不確定性隨之大減。

高盛分析師海濟爾斯認為，若是「對等關稅」是依照國別、而非產品類別而定，那麼已和美國簽署自由貿易協定的國家，例如墨西哥、加拿大和南韓，理應不受影響。

川普曾揚言把對陸貨關稅提高到至少60%，若他改採「對等關稅」，也會降低那種威脅。