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擬與習近平、普亭見面 川普提議3國國防預算砍半

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普13日表示，他預計在以哈衝突和俄烏戰爭緩和之後，與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭見面，討論削減核子武器，以及減少三國的國防支出。

川普13日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff），預計最快4月上路；川普在面對媒體提問時也表示，待國際情勢緩和，他計畫與中國和俄國領袖見面。

川普指出，美國國防支出近1兆美元，中國則接近4000億美元；川普認為，這些錢不必一定要花在軍備上，可以花費在其他地方。

川普表示，他在第一任總統任期中就曾與中俄達成共識，有意著手削減三方的核子武器。

川普說，他從來不介意誰主動與誰見面，他願意踏出第一步。

川普說，只要國際情勢緩和下來，他便計畫與中俄領袖開會，讓三方都能夠降低國防支出。

川普也說，他與普亭也有減少核子武器的共識；川普說，「我們已經擁有這麼多核子武器，沒有理由要製造更多」；川普說，「我們已經足以毀滅世界50次，甚至100次，三方卻還在製造新的核子武器」。

川普說，中國雖然在核子武器的數量上還不如美俄，但再過5到6年，他們就有可能追上。

川普說，他當年卸任以前，中東還沒有發生問題，俄國也還沒有侵入烏克蘭，現在只要等到事情都明朗了，他就會與中俄領袖開會；川普說，他將在會中提議把三國的國防預算各砍一半。

川普說，他預期先與習近平見面，再與普亭見面；川普指出，起先會是分開見面，之後才會一起見面。

川普 普亭 習近平

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