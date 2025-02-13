川普喊廢教育部 學貸怎麼辦？影響全美4000萬人

教育部主要任務之一是掌理規模1.7兆的聯邦學貸，全國有4000萬人申請。（路透）

商業內幕(Business Insider)網站13日報導，川普總統希望廢除教育部 ，由教育部負責的聯邦學貸 與獎助學金恐受影響。

川普12日對媒體談話時說，希望教育部「立刻」(immediately)關閉，因為教育部是「很嚴重的詐騙」(a big con job)。

教育部主要任務之一是掌理規模1.7兆的聯邦學貸，全國有4000萬人申請聯邦學貸，教育部聯邦學生補助(Federal Student Aid，FSA)辦公室則管理學貸借款人的償還事宜。

聯邦學生補助辦公室同時負責多項學生紓困方案，例如適用公務員的「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)。聯邦學生補助辦公室每年推出「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)讓學生填寫，並為中低收入 大學生提供裴爾助學金(Pell grants)。

美國公立學校的聯邦補助也由教育部管理，包括初等和中等教育法(Elementary and Secondary Education Act，ESEA)第一章(Title I)為低收入社區學校學區提供的補助經費，以及為身心障礙學生提供給學區的補助。

報導指出，某些共和黨人士先前提議，廢除教育部之後，學貸、獎助學金以及補助經費可以改由財政部接手處理。

不過，教育政策專家則說，將這些重要任務改為移交給不同機關負責，將是非常龐大的工程。