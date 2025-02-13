我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喊廢教育部 學貸怎麼辦？影響全美4000萬人

川普簽署備忘錄 要求對美所有貿易夥伴徵收對等關稅

川普喊廢教育部 學貸怎麼辦？影響全美4000萬人

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
教育部主要任務之一是掌理規模1.7兆的聯邦學貸，全國有4000萬人申請。（路透）
教育部主要任務之一是掌理規模1.7兆的聯邦學貸，全國有4000萬人申請。（路透）

商業內幕(Business Insider)網站13日報導，川普總統希望廢除教育部，由教育部負責的聯邦學貸與獎助學金恐受影響。

川普12日對媒體談話時說，希望教育部「立刻」(immediately)關閉，因為教育部是「很嚴重的詐騙」(a big con job)。

教育部主要任務之一是掌理規模1.7兆的聯邦學貸，全國有4000萬人申請聯邦學貸，教育部聯邦學生補助(Federal Student Aid，FSA)辦公室則管理學貸借款人的償還事宜。

聯邦學生補助辦公室同時負責多項學生紓困方案，例如適用公務員的「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)。聯邦學生補助辦公室每年推出「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)讓學生填寫，並為中低收入大學生提供裴爾助學金(Pell grants)。

美國公立學校的聯邦補助也由教育部管理，包括初等和中等教育法(Elementary and Secondary Education Act，ESEA)第一章(Title I)為低收入社區學校學區提供的補助經費，以及為身心障礙學生提供給學區的補助。

報導指出，某些共和黨人士先前提議，廢除教育部之後，學貸、獎助學金以及補助經費可以改由財政部接手處理。

不過，教育政策專家則說，將這些重要任務改為移交給不同機關負責，將是非常龐大的工程。

教育部 學貸 低收入

上一則

美防長參加北約會議 強調川普絕未背叛烏克蘭

下一則

川普簽署備忘錄 要求對美所有貿易夥伴徵收對等關稅

延伸閱讀

巴拿馬退出一帶一路後 秘魯錢凱港料成川普下個目標

巴拿馬退出一帶一路後 秘魯錢凱港料成川普下個目標
克宮：烏克蘭將以某種方式參與和談 普川會時間待定

克宮：烏克蘭將以某種方式參與和談 普川會時間待定
美防長參加北約會議 強調川普絕未背叛烏克蘭

美防長參加北約會議 強調川普絕未背叛烏克蘭
紐約時報：川普揮舞關稅大棒 台灣亟思應對華府變化

紐約時報：川普揮舞關稅大棒 台灣亟思應對華府變化

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
主導聯邦政政府效率部的馬斯克10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店(圖)的經費。(美聯社)

馬斯克轟FEMA付高級酒店5900萬安置無證客 國安部長挺裁撤

2025-02-11 05:11
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

2025-02-09 05:39

超人氣

更多 >
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名
外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」

外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」
法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜

法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？