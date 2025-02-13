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馬斯克點名全面廢除國際開發總署、國家民主基金會

記者顏伶如／即時報導
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世界首富馬斯克(Elon Musk)。美聯社
世界首富馬斯克(Elon Musk)。美聯社

掌理政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)的世界首富馬斯克(Elon Musk)13日穿著印有「技術支援」(Tech Support)字樣的T恤，在杜拜舉辦的2025年「世界政府峰會」(World Governments Summit)發表視訊演說時，點名美國國際開發總署(United States Agency for International Development，USAID)以及國家民主基金會(National Endowment for Democracy，NED)效率極差，應該全面廢除。

馬斯克以身上穿的T恤開玩笑說，這件就是自己的「正式制服」(official uniform)，因為一直透過手下擁有的社群網站X，扮演「白宮技術支援」的角色。

他說，官僚統治的對立面就是基於民主的人民統治。他表示，效率不佳的機關應該整個廢除，「如果斬草不除根，雜草很容易再長回來」。

馬斯克在演說中點名美國國際開發總署、國家民主基金會都應該全面廢除。

他說：「他們近來成就了多少民主呢？」

馬斯克接著，美國沒興趣介入他國事務。他表示：「基本上，美國只要管好自己即可，不必到處推動政權改革。」

馬斯克 白宮 社群網站

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