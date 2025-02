馬斯克點名全面廢除國際開發總署、國家民主基金會

世界首富馬斯克(Elon Musk)。美聯社

掌理政府效率部(Department of Government Efficiency,DOGE)的世界首富馬斯克 (Elon Musk)13日穿著印有「技術支援」(Tech Support)字樣的T恤,在杜拜舉辦的2025年「世界政府峰會」(World Governments Summit)發表視訊演說時,點名美國國際開發總署(United States Agency for International Development,USAID)以及國家民主基金會(National Endowment for Democracy,NED)效率極差,應該全面廢除。

馬斯克以身上穿的T恤開玩笑說,這件就是自己的「正式制服」(official uniform),因為一直透過手下擁有的社群網站 X,扮演「白宮 技術支援」的角色。

他說,官僚統治的對立面就是基於民主的人民統治。他表示,效率不佳的機關應該整個廢除,「如果斬草不除根,雜草很容易再長回來」。

馬斯克在演說中點名美國國際開發總署、國家民主基金會都應該全面廢除。

他說:「他們近來成就了多少民主呢?」

馬斯克接著,美國沒興趣介入他國事務。他表示:「基本上,美國只要管好自己即可,不必到處推動政權改革。」