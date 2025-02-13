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國務院要花4億買特斯拉裝甲電動車？馬斯克急否認

編譯任君翔／綜合外電
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美國國務院13日更新今年度採購預測文件，提及一筆4億美元預算，用途是購買特斯拉電動車，數小時後又刪除，馬斯克本人也發文否認。 路透
美國國務院13日更新今年度採購預測文件，提及一筆4億美元預算，用途是購買特斯拉電動車，數小時後又刪除，馬斯克本人也發文否認。 路透

美國國務院13日更新今年度採購預測文件，提及一筆4億美元預算，用途是購買特斯拉電動車，使各界再度關注美國政府與馬斯克旗下企業的利益衝突話題。但經媒體報導後，國務院又在幾小時內發布新版文件，將特斯拉品牌從預算名目中移除。馬斯克本人也發文否認此事。

綜合外媒報導，美國國務院稍早更新2025採購預測文件，包含一筆名稱為「特斯拉裝甲電動車」（Armored Tesla）的採購合約預算，金額共達4億美元，合約為期五年，是文件中最大筆採購項目，但未標明將採購何款車輛型號。

但在數小時後，國務院網站又發布更新版本，預算中已不見特斯拉品牌名稱，但仍可見一筆尚在規劃階段的4億美元採購合約預算，用途僅列為購買「裝甲電動車」（armored electric vehicles）。

馬斯克也在其所擁社群平台X上發文表示：「我非常確定，特斯拉沒有收到4億美元（合約）。至少沒人向我提過此事。」

但馬斯克商業帝國與政府間的利益牽扯，仍將是個敏感話題。馬斯克旗下企業已透過合約或補助，從美國政府手中獲得數十億美元。

川普則在3日的一場記者會上說，馬斯克將不會被允許經手任何可能涉及利益衝突議題的政府事務。

馬斯克 特斯拉 預算

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