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北京會躲關稅 學者：美應鎖定中國關鍵、脆弱性高的商品

中央社／華盛頓12日專電
川普總統對中國加徵關稅，美國學者建議關稅應鎖定中國關鍵、脆弱性高的商品，並與盟友聯手防止中國規避。（歐新社）
川普總統對中國加徵關稅，美國學者建議關稅應鎖定中國關鍵、脆弱性高的商品，並與盟友聯手防止中國規避。（歐新社）

川普總統對中國加徵關稅。美國學者說，此舉無法解決中國意圖全面主導全球供應鏈而對美國造成的威脅，建議關稅應鎖定中國關鍵、脆弱性高的商品，並與盟友聯手防止中國規避。

華府智庫「美國企業研究所」（AEI）非常駐資深研究員范亞倫（Aaron Friedberg）11日撰文指出，對中國課徵全面關稅無法解決中國產量過剩問題。全面關稅指的是課徵關稅不分商品類別，而是適用某個國家的所有進口商品。

川普（Donald Trump）回鍋白宮後，目前宣布的關稅措施，包括2月4日起對中國進口商品全面加徵10%關稅、3月12日起將對自所有國家進口的鋼鐵及鋁徵收25%關稅。川普也打算對所有國家課徵「對等關稅」。

范亞倫指出，川普首任內對中國加徵關稅時，中國的出口商就重新調整供應鏈，以試圖躲過關稅，「他們的作法包括將商品在第三地重新標籤、將中國的零部件運到其他國家組裝、或與其他國家的零部件混合組裝後，再進口到美國」。

他說，中國國家主席習近平希望中國主導全球的工業供應鏈，涵括關鍵材料到最終產品。中國目前掌控全球約1/3的中間產品產量，尤其在供應鏈的上游，包括關鍵金屬、化學品和前驅材料，幾乎都占有壟斷地位。

范亞倫表示，如果這個趨勢持續，中國的工業生產到2030年將占約全球的45%，習近平越來越接近他的目標。這是因中國不惜一切代價擴大生產規模，若任其發展，不論已開發國家或開發中國家，都會面臨去工業化的風險。

他建議，美國與盟友應大幅改變對中國全面課徵關稅的方式，改為鎖定對中國關鍵、脆弱性高的商品課徵關稅，並透過數位管理、要求來源證明方式，確保每個供應鏈的環節都對目標商品課徵關稅，才能阻止中國避開關稅的企圖。

關稅 供應鏈 川普

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