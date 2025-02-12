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美1月CPI年增3.0%通膨意外加速 川普發文怪罪拜登

中央社華盛頓12日綜合外電報導
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美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

根據今天公布的美國政府數據，美國今年1月消費者通貨膨脹意外加速，增添聯邦準備理事會持續暫停調降利率的壓力，美國總統川普則把通膨攀升歸咎於民主黨籍前總統拜登。

法新社報導，美國勞工部在聲明中表示，1月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比增加3.0%，高於12月的年增2.9%，也是連續第4個月攀升。

1月CPI年增率較道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪調分析師預估的中位數2.8%略高。

最新數據可能促使要求聯邦準備理事會（Fed）把關鍵貸款利率維持在4.25%至4.50%區間的呼聲更大，以等待物價平緩。

根據今天公布的數據，去除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI年增率也微幅上升，來到3.3%，這是聯準會必須擔心的另一點。

按月來看，1月份CPI月增0.5%，核心CPI月增0.4%。

數據公布後，川普（Donald Trump）在社群媒體貼文寫道：「拜登（Joe Biden）（讓）通膨攀升！」

川普今晨另要求聯準會降息，再度干預這個獨立機關的決策。他在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）貼文寫道：「利率應該調降，這將與即將祭出的關稅齊頭並進！」

川普無法直接控制聯準會，但這不是他1月重返白宮後第1次要求降息。川普在第1任期內也曾頻頻施壓聯準會。

川普 聯準會 利率

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