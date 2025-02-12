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重蹈首任覆轍？川普行政令屢挨告 皆因違反「這項法律」

記者顏伶如／即時報導
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川普一上任就簽署多項行政命令，卻屢屢碰壁。（路透）
川普一上任就簽署多項行政命令，卻屢屢碰壁。（路透）

國家廣播公司(NBC)12日分析，川普總統二度執政一上台便發布多道行政命令，挨告理由都是觸犯1946年通過立法的行政程序法(Administrative Procedure Act，APA)；川普第一任期某些引起高度爭議的官司纏訟到最高法院，最終都以違反行政程序法鎩羽而歸，這回是否落入相同命運已引起注意。

行政程序法允許法官停止聯邦機關「武斷且反覆無常」(arbitrary and capricious)的施政。川普發布多道行政命令目前都被聯邦法官以臨時禁止令擋下，讓川普與川普官員頗為不悅，但訴訟目前都屬於初期階段。

報導指出，川普二度執政司法攻防戰第一次踢到鐵板，是白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)發布備忘錄要求凍結聯邦經費撥款。聯邦法院法官以違反行政程序法為由駁回白宮預算管理局，川普政府迅速取消備忘錄，但訴訟仍在進行中。

另外，川普刪減生物醫學研究經費的命令，遭到22州聯合指控違反行政程序法多項規定。川普命令已在10日被麻州聯邦區域法院法官擋下。

川普政府在政府網站移除衛生數據的決定，11日同樣遭到聯邦法官認定觸犯行政程序法。川普上周下令裁撤美國國際開發總署(United States Agency for International Development，USAID)結果被遭到停職的員工提告，訴訟理由也是川普手段「武斷且反覆無常」，明顯違反行政程序法。

因為裁撤美國國際開發總署而衍生的另一起訴訟，可能領不到錢的民間包商援引行政程序法向川普政府提告。

報導指出，行政程序法讓川普在第一任執政期間受到教訓。

川普政府要求人口普查時增加詢問公民身分的選項，但最高法院2019年裁定，根據行政程序法規定，川普政府應該說明決策的真正目的為何。首席大法官羅伯茲(John Roberts)執筆的主要意見書指出，川普政府對於詢問公民身分並未提供具體說明，「說詞只有模糊焦點(distraction)」。

相隔一年後，川普政府嘗試推翻前總統歐巴馬保護「夢想生」(Dreamers)免遭驅逐的政策，同樣也被最高法院以手段「武斷且反覆無常」打回票。

凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)法學院教授艾德勒(Jonathan Adler)說，這兩個案例當中，川普政府官員行事粗糙，最高法院無法茍同。

川普 白宮 預算

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