地方警察普遍願意配合查緝無證客 望聯邦給經費

地方警察普遍表示願意配合查緝無證客，但希望聯邦給經費。路透

紐約時報12日報導，川普總統與執政團隊希望全國各地州警、地方警察配合大規模遣返無證移民 的行動，雖然多數警長態度積極，但把無證移民關押到地方監獄 開銷頗高，警察機關希望聯邦能夠提供經費。

報導指出，許多警長對於配合查緝無證移民積極響應，因為過去4年遭到拜登政府忽視，如今終於可以參與議題討論。然而，地方警察機關原本就資源不足，迫切需要經費，而且是數量龐大的經費，才能有效落實聯邦政府 交待的任務。

德州柯林郡(Collin County)警長史金納(Jim Skinner)，聯邦政府必須提供大量資源，才能協助地方警察機關完成任務，「這點並不是秘密，他們也知道」。

不過，經費從何而來，迄今則仍是未知數。地方警察機關需要聯邦提供經費，但聯邦機關卻正展開削減預算、精簡人力的大幅縮編。川普白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)曾說，大規模遣返無證移民需要花費860億。

郡警運作經費通常來自郡政府的有限稅收，實際金額則視地方稅率而定。對許多郡警來說，即使在預算充裕的狀態下，要執行額外任務項目都不容易，當聯邦政府尋求支援時無法挪出人手。某些州或地方政府法規則對郡警配合聯邦移民執法祭出限制。

居民大約16萬人的密西根州傑克遜郡(Jackson County)，郡警辦公室在上一個預算年度損失6名郡警的經費。警長薛伊特(Gary R. Schuette)說，如果移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)需要支援，就要承擔郡警的加班費。

報導指出，目前聯邦政府並沒有補償地方警察機關配合移民執法行動的經費，聯邦政府針對地方監獄協助拘留無證移民所提供的補貼，數額則遠低於警察機關的實際開銷，川普第一任執政期間曾打算取消補貼，二度執政後是否比照辦理仍有待觀察。

北卡羅來納州梅克倫堡郡(Mecklenburg County)警長麥克費登(Garry McFadden)說，過去兩個月配合移民局掃蕩行動將無證移民拘留在當地監獄，累計花費頗為可觀。

麥克費登說，在移民局要求下將每名無證客拘留在當地監獄的開銷為360元，從12月1日到2月10日之間移民局要求配合拘留的無證移民有83人，等於增加將近3萬元開銷，移民局迄今尚未把任何遭拘留的無證客帶走。

他說：「我們本來就應該配合移民局，但我們也是要花錢的。」