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出席巴黎AI峰會 歐盟執委會主席拋投資2000億歐元：比賽才剛開始

編譯江昱蓁／即時報導
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范德賴恩出席巴黎AI峰會時，談到AI可適度鬆綁，但須確保安全，也應讓所有人獲益。（路透）
范德賴恩出席巴黎AI峰會時，談到AI可適度鬆綁，但須確保安全，也應讓所有人獲益。（路透）

歐盟主席范德賴恩11日出席於巴黎登場的人工智慧（AI）峰會時表示，將加速AI創新與合作，並投資2000億歐元（約2072.7億美元）於歐洲AI，並保證相關應用是安全無虞的，使AI成為一股向善的力量。

范德賴恩指出，「此次峰會的主軸為行動，是時候制定一個我們期望AI帶領整個社會與人類走向何方的願景。我們需要採取行動，加速歐洲實現此一目標」。

她不同意歐洲已在AI競賽中落後美中，「因為AI競賽還未告終，才剛開始。尖端領域正不斷變化，等待（人們）角逐領導地位」。

對於歐洲應該仿效美中AI優勢，她則強調「我們應投資在我們最擅長的領域，並打造歐洲自身優勢，而我們的優勢將掌握的科學與技術貢獻給世界。歐洲獨特的AI品牌已經帶動創新與適性並加速研發」。

她也提到開放公用超級電腦給頂尖企業與科學家的構想。「我們希望加速創新。歐洲擁有一些全球最快的超級電腦，現在我們將它們提供給我們最優秀的新創公司與科學家，使其打造我們需要的AI，他們可以在我們的超級電腦上驗證、訓練其模型」。

范德賴恩以歐洲核子研究組織（CERN）為例，「CERN擁有全球最大的例子加速器，結合世界最優秀的人才合作，我們希望我們的AI大廠也能實現這樣合作」。

對於美國副總統范斯認為過度監管會扼殺AI的未來，范德賴恩說「AI需要競爭，也需要合作，需要人民信賴，也要確保其安全。我們必須讓一切變更簡單，減少繁文縟節，我們可以做到」。

她提到將投資2000億歐元用於歐洲AI，並強調「AI可以是人類的禮物，但要確保好處能夠普及，所有人都獲益。我們期盼AI成為正向能量，每個人都合作、都能受益，這就是歐洲的道路」。

AI 投資 歐盟

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