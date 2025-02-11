美中關係何去何從？學者：紅線還是台灣

美中關係示意圖（美聯社）

美國川普 政府上台，美中關係是否出現變化？有中國大陸學者分析，中美之間的紅線還是台灣。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）11日舉行論壇討論中國大陸的實力，邀請美中學者出席。

面對美中關係在美國總統川普的第二任期中可能產生變化，中國大陸清華大學戰略與安全研究中心主任達巍認為，拜登 政府著重於美中之間的競爭和風險管理，而在川普政府之下，可能變成在協議或衝突之間做選擇。

達巍表示，美國前後任政府的態度有很大的不同，可能因此出現不同的情況，包括中美兩國達成協議，維持穩定的關係，也可能兩國達成協議，卻窒礙難行，又或者兩國無法達成協議，因而導致更多的衝突。

不過，達巍表示，不只是美國發生變化，中國大陸目前也面臨經濟逆風，更注意內政，傾向追求經濟發展和改善；達巍認為，中國大陸現階段變得更和平和自律。

美國前副助理國務卿華自強（Rick Waters）則認為，美國逐漸轉變為「離岸制衡者」（offshore balancer），避免在無關國家利益的地域引戰。

華自強表示，這意味著美國會排出優先順序，目前看來，川普政府比較重視西半球。

至於美中之間的紅線為何？達巍認為，首要當然還是台灣問題，此外還有中國大陸政權的維護，以及美國對中國體制和其領導人的批判。

達巍表示，美國總統川普或許不一定明白中國大陸自身的定位，但達巍認為，川普相信他可以與中國大陸合作。

川普在10日播出的福斯新聞專訪中已表示，他在1月20日宣誓就職以後，已再度與中國國家主席習近平 通話；川普表示，他喜歡與習近平講話，並指出，兩人有非常好的私交。