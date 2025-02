旗下企業曾獲數十億合約 馬斯克砍政府經費會傷自己嗎？

馬斯克與川普觀看SpaceX Starship火箭試飛的檔案照。 (美聯社)

美國廣播公司(ABC)10日報導,就在科技富豪馬斯克 (Elon Musk)以空前手段大砍政府預算之際,根據政府支出紀錄,馬斯克手下企業過去幾年來卻獲得數十億聯邦合約。馬斯克的太空 探索科技公司(SpaceX)規模最大的客戶就是國家航空暨太空總署(NASA)。

政府支出紀錄顯示,馬斯克的太空探索科技公司及特斯拉(Tesla)至少獲得價值180億的聯邦合約;從2015年以來,太空探索科技公司獲得170多億聯邦合約。

拜登任內的2020會計年度之初,太空探索科技公司得到11億聯邦合約,到了2021會計年度合約價值增至22億,2024會計年度合約進一步來到37億。

川普 總統1月20日就職後,馬斯克率領的政府效率部(Department of government efficiency,DOGE)立即展開政府瘦身計畫,刪減人事、裁撤機構。政府效率部透過馬斯克社群媒體X發表聲明指出,川普政府上台最初兩周內,共計裁撤30個聯邦部門的多元化計畫合約,累計價值10億元。

政府效率部上周宣布,已經廢除100項聯邦合約,包括取消訂閱紐約時報、美聯社、Politico新聞網站等媒體,總共省下2億7000萬元支出。

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)上周被媒體問到,如果政府效率部整頓聯邦政府制度過程中,遇到與馬斯克利益衝突的部分將如何處理。李威特回答,如果馬斯克發現合約或經費涉及個人利益衝突,將會迴避。

報導指出,過去10年來,太空探索科技公司取得國家航空暨太空總署合約的價值之高,僅次於加州理工學院(California Institute of Technology)。

太空探索科技公司在2024年獲選打造一艘太空船,當國際太空站(International Space Station)2030年任務結束時把太空站帶出運行軌道,這份合約價值估計有8億4300萬元。

馬斯克手下公司跟國防部也有累計數億元的國防合約,在川普第一任執政期間的2018年裡,為美國空軍提供發射服務。

政府道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington,CREW)主席布克賓德(Noah Bookbinder)指出,馬斯克與政府機構有著深刻的財務關係,因此馬斯克與政府效率部保持高度透明化,格外重要。

布克賓德說:「馬斯克刪除政府支出是否有其誘因,但不會刪除對他自己有利的經費?以個人利益為出發點的決策,是我們永遠不想在政府當中看到的。」