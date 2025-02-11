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美防長廢前朝決策 最大軍事基地名稱改回布拉格堡

中央社華盛頓10日綜合外電報導
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美國國防部長赫塞斯。美聯社
美國國防部長赫塞斯。美聯社

美國國防部赫塞斯今天把美國最大軍事基地的名稱改回布拉格堡，撤銷了前政府的變革，國防部稱此名是為了紀念二戰英雄布拉格，而非內戰期間支持奴隸制度的將領布拉格。

法新社報導，赫塞斯（Pete Hegseth）簽署改回舊名的命令後，在社群媒體X平台發文說：「布拉格（Bragg）回來了！」

他上傳一段影音說：「我下令軍方把北卡羅來納州自由堡（Fort Liberty North Carolina）改回北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg North Carolina）。」

美國國防部發聲明表示，這個基地是以第二次世界大戰的英雄士兵羅蘭．L．布拉格（Roland L. Bragg）命名，以表彰他在「突出部之役」（Battle of the Bulge）期間彰顯的卓越勇氣。

北卡的基地原先是在1918年因紀念布萊克斯頓．布拉格（Braxton Bragg）而命名布拉格堡。

布萊克斯頓．布拉格是美國內戰期間吃敗仗的南方邦聯軍（Confederate Army）將領，1863年的「查特怒加之戰」（Battle of Chattanooga，或譯查塔努加戰役）南軍失利之後，布萊克斯頓．布拉格被解除指揮官的職務。

赫塞斯拍板改回舊名，廢止了美國總統川普（Donald Trump）前任拜登（Joe Biden）的做法。包括布拉格堡被改名為自由堡在內，美國有一連串軍事設施不再以1861至1865年內戰期間支持南方的人物命名。

川普政府還盯上民主黨籍前總統主政期間執行的其他改名，包括把美國最高峰迪納利山（Denali）改回以往的麥金里山（Mount McKinley）。

2015年，當時的美國總統歐巴馬（Barack Obama）正式承認，這座位於阿拉斯加州的山峰稱之為迪納利山，數個世紀以來阿拉斯加原住民就是這麼稱呼它。

北卡羅來納州 赫塞斯 國防部

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