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總統特使格瑞納爾：委國兩架專機接回200名無證客

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總統特使格瑞納爾：委國兩架專機接回200名無證客

記者顏伶如／即時報導
委內瑞拉總統馬杜洛（右）與總統特使格瑞納爾（左）握手。路透
委內瑞拉總統馬杜洛（右）與總統特使格瑞納爾（左）握手。路透

總統特使格瑞納爾(Richard Grenell)10日在社群媒體X發文表示，委內瑞拉自己花錢派出兩架飛機，把將近200名無證客從艾爾帕索(El Paso)載回。

福斯新聞網(Fox News)11日報導，190名無證移民被委內瑞拉載回，透露長期處於敵對狀態的美委兩國有希望降低緊張，對於主張外國應該把在美非法居留無證移民自行接回的川普政府來說，則是一大勝利。

報導指出，委內瑞拉聯合航空公司(Conviasa)兩架飛機從艾爾帕索布利斯堡(Fort Bliss)陸軍基地離開後，10日已將無證客載抵委國首都卡拉卡斯(Caracas)。

格瑞納爾在X平台發文寫道，這項無證客遣返的專機任務「是由委內瑞拉埋單」。

報導指出，美國對委內瑞拉的遣返班機已經中斷多年，只在拜登政府內2023年10月暫時恢復。

從2021年開始，大批委內瑞拉公民從美墨邊境非法入境美國，若以無證移民的國籍來看，迄今委內瑞拉仍是人數最多的幾國之一。

委內瑞拉原本拒絕接受美國遣返無證客，但格瑞納爾幾周前訪問卡拉卡斯之後，委方態度軟化。

委內瑞拉強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)發表聲明說：「這是我們想要的世界，一個和平、相互了解、對話並且合作的世界。」格瑞納爾訪問之後，原本在委內瑞拉遭到關押的6名美國人已經獲釋。

位於新墨西哥州的聯邦法院法院9日發布臨時禁止令，阻止川普政府將3名委內瑞拉籍男子送到關達納摩灣(Guantanamo Bay)監獄。

辯護律師向法院指出，3名男子遭到不實指控，被誤以為與委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)有關，在艾爾帕索遭到拘留、準備被送到關達納摩灣的某些委國無證移民都有相同遭遇。

移民 無證客 遣返

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