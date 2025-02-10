我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

路透：OpenAI今年將敲定晶片設計 送交台積電生產

川普第一任執政時遭拆散的無證家庭恐怕團圓無望

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據統計，拜登政府任內有3200名在「零容忍」政策下與父母分離的無證兒童終於跟家人團圓，但迄今與父母失散的無證兒童仍有1000人。圖為德州一處收容無證兒童的設施。(路透)
根據統計，拜登政府任內有3200名在「零容忍」政策下與父母分離的無證兒童終於跟家人團圓，但迄今與父母失散的無證兒童仍有1000人。圖為德州一處收容無證兒童的設施。(路透)

華爾街日報(WSJ)10日報導，川普總統第一任執政期間因為「零容忍」(zero tolerance)措施而被拆散的無證移民家庭，如今恐怕再也沒有團圓的可能。根據統計，拜登政府任內有3200名在「零容忍」政策下與父母分離的無證兒童終於跟家人團圓，但迄今與父母失散的無證兒童仍有1000人。

「零容忍」政策在2018年推出之後，至少造成4000個無證移民家庭在美墨邊境遭到拆散，川普後來在輿論強烈批評之下宣布停止計畫。

報導指出，宏都拉斯男子巴瑞拉(Jose Barrera)因為家鄉動盪不安想到美國找工作，2019年帶著4歲兒子從德州邊境闖關時遭到逮捕。巴瑞拉被拘留半年多，後來遣返回國，兒子被移民機關另外安置，並沒有一起遣返。

巴瑞拉的妻子到處尋找孩子，終於找到在兒童拘留中心住了一年多的兒子。巴瑞拉說，這段經歷對兒子造成嚴重打擊，事隔多年後的現在都需要心理治療。他說：「狀況很不好，我兒子特別慘。我希望這種事情不要發生在任何人身上。」

川普1月20日就職當天簽署的第一批行政命令裡，包括了廢除協助遭拆散無證家庭團圓、為遭到拆散家庭提供支援的任務小組。根據2023年聯邦法院對於聯合訴訟的和解裁決，政府必須讓遭到拆散的無證兒童與父母團圓，但川普政府接下來將做到多少，成為未知數。

消息人士說，川普團隊還在評估如何配合法院規定。

代表遭拆散無證家庭提告的美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)民權律師葛勒特(Lee Gelernt)指出，從廢除任務小組便能看出，川普政府從來不認為對無證兒童造成傷害。

葛勒特說，川普政府若沒有根據法院規定行事，很快就會面臨新的訴訟。

巴瑞拉表示，回到宏都拉斯之後，年邁雙親積欠可觀醫療費用，自己積欠人口走私集團的費用也沒付完，無奈之下只好再次挑戰非法入境美國。巴瑞拉三年前非法入境之後，獲得法律協助參加向美國政府提告的聯合訴訟並獲得和解。

巴瑞特2024年12月獲得臨時假釋身分後，把家人接到佛羅里達州同住，目前三個孩子都在上學，巴瑞特則從事建築業。不過，假釋身分明年到期之後，能否續延將由川普決定。

川普 移民 邊境

上一則

止痛、消炎、抗癌…美大量成藥依賴中國 恐因關稅戰短缺

下一則

諷川普想買格陵蘭 丹麥組織提議集資33兆收購美國加州

延伸閱讀

川普提議接管加薩 俄回應：等待更多相關細節公布

川普提議接管加薩 俄回應：等待更多相關細節公布
諷川普想買格陵蘭 丹麥組織提議集資33兆收購美國加州

諷川普想買格陵蘭 丹麥組織提議集資33兆收購美國加州
川普：將徵收鋼鐵鋁25%關稅 中國反制10~15%關稅今日生效

川普：將徵收鋼鐵鋁25%關稅 中國反制10~15%關稅今日生效
川普下令停止鑄造1美分硬幣 理由是成本超過2美分

川普下令停止鑄造1美分硬幣 理由是成本超過2美分

熱門新聞

美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51
馬斯克宣稱已刪民主黨參議員華倫的報稅服務小組，會不會影響到國稅局的免費報稅服務，引起關注。(取自國稅局網站)

馬斯克宣布：廢除協助「IRS免費報稅」的技術部門

2025-02-04 05:25

超人氣

更多 >
防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候
川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片
物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷