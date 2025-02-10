諷川普想買格陵蘭 丹麥組織提議集資33兆收購美國加州

丹麥倡議組織「丹麥化」諷刺川普收購格陵蘭的想法，發起募款1兆美元買下美國加州。擷取自「丹麥化」官網

美國總統川普 多次表示有意收購格陵蘭 ，丹麥總理佛瑞德里克森則拒絕出售，兩人在川普上任前曾在電話中為此事大吵。英國每日郵報報導，丹麥倡議組織「丹麥化」（Denmarkification）針對川普想法發起反制活動，希望募款1兆美元（約台幣32.8兆元）買下美國加州 。

維權人士迪圖瓦（Xavier Dutoit）發起「幫助丹麥買下加州，有何不可」線上請願活動，短短數小時就得到20萬人連署。

「丹麥化」組織表示，他們尋求1兆美元買下加州，之後計畫向加州灌輸丹麥價值觀，並充分利用加州陽光明媚的天氣和資源。

「丹麥化」官網沒有明言川普的威脅，而是用川普口吻反諷他的野心，例如誓言「讓加州再度偉大」。他們還承諾，將加州重新命名為「新丹麥」（New Denmark），並將迪士尼樂園改為「安徒生樂園」（Hans Christian Andersenland），讓迪士尼卡通人物米奇戴上維京海盜頭盔。

迪圖瓦開玩笑地告訴政治新聞網站Politico，丹麥玩具巨頭樂高（Lego）的主管們會主持美國和丹麥間的談判，因為「他們應對積木掉了而發脾氣的孩童經驗豐富，成為這方面的專家」。

「丹麥化」官網指出，川普實際上可能樂意出售加州，並說他「並非加州最大支持者」，稱川普和加州州長紐森及前副總統賀錦麗等出身加州的民主黨人鬥爭多年。官網還寫道，如果每位丹麥人承諾捐款20萬丹麥克朗（約台幣91萬元）就能輕鬆實現1兆美元目標。