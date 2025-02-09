石破茂的口頭支票 能讓川普放下關稅大棒嗎？

美國總統川普（右）與來訪的日本首相石破茂。（美聯社）

日本 首相石破茂 日前訪問美國並會見美國總統川普。儘管石破茂有明顯示好姿態，但對削減美日貿易逆差，川普態度堅決。石破茂此訪在經貿層面的實效如何？能否讓川普放下對日揮舞的關稅大棒？

據日本媒體報道，在會談中，石破茂希望通過主動增加投資 和擴大進口向美國示好，以避免美方對日本輸美產品加徵關稅。石破茂向川普談及豐田和五十鈴將在美國建廠造車的投資計劃，表示日本會努力提高在美投資。

2019年以來，日本對美直接投資餘額已連續五年保持第一，截至2023年，日本對美直接投資餘額約為8000億美元。石破茂強調，希望通過雙方共同努力，將對美投資提高到創紀錄的1萬億美元。

此外，石破茂還表示日本將增加對美國液化天然氣的進口，稱此舉「有助於減少美國對日貿易逆差」。

川普在記者會上表示，「日本對美直接投資今後幾個月將大幅增加」。他強調，削減美日貿易逆差的措施之一，就是「日本近期將開始進口創紀錄數量的美國天然氣」。

然而，日本國內媒體與專家多有質疑，石破茂能否兌現自己的口頭支票？美國會否就此不再對日加徵關稅？兩個問題的答案都是「不確定」。

日本笹川和平財團高級研究員渡部恆雄表示，為取悅美方，石破茂強調將對美投資額提高到1萬億美元，以及共同開發阿拉斯加液化天然氣等項目。這一對策或許暫時奏效，但不能樂觀地認為未來「關稅大炮」就不會轟過來。

日本上智大學綜合全球學部教授前島和弘認為，日美首腦會談充滿互相奉承的「社交辭令」，然而「麻煩在後面」。擴大液化天然氣進口、共同開發阿拉斯加天然氣以及豐田、軟銀和五十鈴增加對美投資等，能否破除美國對關稅的執念，仍有待觀察。

日本「讀賣新聞」網站報道指出，川普表示「貿易逆差沒有消除，將考慮提高關稅」。報道認為，為避免被加徵關稅，日本今後恐怕只能持續不斷地證明自己對美國經濟的貢獻。

針對川普所稱美日「正在討論有關阿拉斯加州石油和天然氣事業的日美合資」，國際環境經濟研究所理事竹內純子表示，日方應對阿拉斯加氣田項目持慎重態度，因為氣田位於阿拉斯加北部，需建設長達1300公里的管道才能運到阿拉斯加南部港口，這將極大增加成本並最終由日本承擔。

竹內說，美國希望日本購買阿拉斯加天然氣的想法很早就有，石破茂政府有必要先學習一下前任們在此事上為何慎重。