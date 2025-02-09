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「台灣能夠幫忙」華府支持台以觀察員身分參與世衛大會

中央社日內瓦9日綜合外電報導
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（新華社）
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美國國務院國際組織事務局今天在X平台發文表示，台灣被排除在世界衛生大會（WHA）在內等重要國際論壇之外，對美國人民和整個國際社會福祉構成直接的負面影響。文中強調，沒有合理的理由排除台灣的參與，美國呼籲恢復台灣以觀察員身分參與世衛大會。

美國國務院國際組織事務局（Bureau of International Organization Affairs）在社群平台X發表上述挺台言論，文末並附上「台灣能夠幫忙」（#TaiwanCanHelp）的標籤，隨文同時張貼美國與會代表在世界衛生組織（WHO）執委會會議對於台灣議題的發言影片。

根據影片，其中一名美國與會代表指出，試圖在全球公衛社群孤立台灣，只會抹殺台灣的寶貴貢獻，無法讓更廣泛的國際社會受益於台灣的經驗、技術專長及資源，包括台灣在最近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所學到的經驗。

該與會代表還強調，如果台灣沒被排除在世衛體系之外，台灣對於COVID-19的早期警告，可能讓所有人經歷不同的疫情。

這名與會代表提及，台灣在2009至2016年間為世界衛生大會觀察員，今日沒有合理理由將台灣排除在外，台灣的參與將為世界帶來益處。因此美國將繼續其長年政策，支持台灣有意義地參與國際論壇，包括世衛大會。

他還說，聯合國大會第2758號決議並未排除讓台灣參與聯合國的體系，不能作為排除台灣的基礎。曲解2758號決議，將剝奪國際社會受益於台灣所提供珍貴經驗及資源的能力，而這些經驗及資源可以因應最緊急及嚴峻的挑戰。

他指出，台灣被排除在世界衛生大會在內等重要國際論壇之外，對國際社會福祉構成直接的負面影響。美方將持續長年政策，支持台灣有意義參與世衛大會等國際論壇。

世衛 國務院 疫情

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