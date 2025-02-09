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川普與普亭通話了？克宮：無法證實或否認

中央社莫斯科9日綜合外電報導
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2018年時任美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）會晤的檔案照。(路透)
2018年時任美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）會晤的檔案照。(路透)

「紐約郵報」昨天指出，美國總統川普已與俄羅斯總統普亭通過電話，俄國克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，無法證實或否認這項消息。

紐約郵報（New York Post）昨天報導，川普（Donald Trump）透露他已跟普亭（Vladimir Putin）通電話，討論結束烏克蘭戰爭。川普告訴紐約郵報：「他（普亭）希望看到不再有人在戰場上死去。」

另外根據路透社，川普7日在空軍一號（Air Force One）上接受訪問，被問及美俄雙方領袖通話了多少次，川普表示他「最好還是別說」。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴俄羅斯國營通訊社塔斯社（TASS），他無法證實或否認有過對話，並暗示自己不知道有這類通話。

培斯科夫說：「關於這則新聞，我能說什麼？華府當局推展自身工作之際，許多不同的對話隨之而來，而這些對談是透過各種管道進行。當然，由於這類對話很多，我個人無從得知及了解。因此針對這事，我無法予以證實或否認。」

川普重返白宮執政前，培斯科夫曾數度否認川普與普亭對話的消息。

川普 普亭 俄羅斯

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