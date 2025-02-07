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川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點

川普：日鐵放棄收購美鋼 轉向大規模投資

新華社華盛頓2月7日電
圖為美國鋼鐵在匹茲堡總部的商標。(美聯社)
圖為美國鋼鐵在匹茲堡總部的商標。(美聯社)

美國總統川普7日說，日本制鐵公司已放棄早前收購美國鋼鐵公司的計劃，轉而尋求對美鋼進行大規模投資

川普當天在白宮與到訪的日本首相石破茂舉行會談。他隨後在聯合記者會上說，美鋼對美國來講「非常重要」，日鐵同意對美鋼進行大規模投資，而非獲得美鋼的所有權。

石破茂說，日鐵投資美鋼對雙方將是「互利的」。日鐵將向美鋼提供技術，並將在美國生產「更高品質的產品」。

在被問及美國是否會向日本產品加徵關稅時，川普表示，他將於下周宣佈美國對別國徵收「對等關稅」，即讓美國與貿易伙伴彼此徵收的關稅稅率相等。川普未明確美國徵收「對等關稅」的對象是否包括日本，但他表示，美日雙方將採取措施消除當前美國對日本的鉅額貿易逆差，日本很快將大量購買美國的液化天然氣。

川普還說，日本承諾在2027年前將國防支出水平提升至川普首個總統任期時的兩倍。

1月3日，時任美國總統拜登簽署行政令，以國家安全為由正式阻止日鐵收購美鋼。1月6日，兩家公司正式以拜登和美國外國投資委員會等為對象提起訴訟，請求法院撤銷拜登的阻止收購令，並對該收購案進行重新審查。同時，日鐵與美鋼向美國司法部提出申請，要求訴訟期間禁止拜登的阻止收購令生效。1月11日，日鐵和美鋼在一份聲明中宣佈，美國外國投資委員會已將日鐵放棄收購美鋼計劃的最後期限延長至6月18日。

日本 川普 投資

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