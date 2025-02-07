石破茂首會川普 盼改善美日貿易逆差 拒答「加徵關稅」

日相石破茂會晤川普後舉行聯合記者會。（歐新社）

日本 首相石破茂 正於美國訪問，他今天首度與美國總統川普 舉行峰會，並於記者會提到，兩人於會談中重申台海和平穩定的重要性、反對以武力或脅迫手段單方面改變東海及南海現狀，及因應北韓核武計畫。

石破茂上午造訪白宮會晤川普（Donald Trump），他在會談結束後舉行的聯合記者會上，除了提到區域局勢及日本強化國防的強烈意願，也表示將增加美國液化天然氣對日本的出口，及宣布「史無前例的」1兆美元投資計畫。

「總統川普與我也一致認為，應透過改善商業環境、增加雙邊投資與就業機會，將日美夥伴關係提升至更高水準。」

石破茂說，這將包括「強化彼此的產業，在人工智慧（AI）及尖端半導體等先進技術領域引領全球，並大力推動利用印太持續成長的市場機會」。

他表示，盼能改善美日貿易逆差。雙邊需要制定互惠互利的關稅政策。不過，石破茂拒絕回答如果美國加徵關稅，日本是否會有報復動作的提問，稱這是假設性問題。

石破茂也提到日本製鐵公司（Nippon Steel）併購美國鋼鐵公司（US Steel）交易案，指出日本製鐵公司將大量投資美國鋼鐵公司，而非併購。

美國朝野向來不支持這起收購案，川普回鍋白宮前也明白表示「完全反對」日本製鐵的收購計畫。

兩人互動方面，有記者問石破茂初見川普的印象為何，石破茂說，多年來，一直在電視上看到川普，對能親眼見到這樣的名人，「感到非常興奮」。

他表示，川普在電視上看起來令人敬畏，而且非常有個性。但實際見到本人時，川普非常真誠且充滿力量，對美國乃至全球懷有堅定的意志。石破茂指出，他這麼說不是刻意討好川普。美日都必須為了世界和平與區域穩定發揮自身作用，承擔責任。

「日本經濟新聞」形容石破茂這次訪問為「鐵人行程」。他考量國會議程，僅安排為期3天1夜的出訪，在華府停留短短24小時就啟程返日，可謂相當緊湊，而且除了領袖會談之外幾乎未排其他行程，就連夫人佳子也未同行，實務性訪問意味濃厚。