國土安全部長諾姆今天視察關達納摩灣無證移民拘留中心

國土安全部長諾姆。美聯社

華爾街日報(WSJ)7日報導，國土安全部 長諾姆(Kristi Noem)今天將視察關達納摩灣(Guantanamo Bay)無證移民拘留中心。本周以來，美軍兩架C-17運輸機已將對美國具有高度威脅的非法移民 從德州布利斯堡(Fort Bliss)載抵關達納摩灣。

國土安全部官員指出，6日被載到關達納摩灣的13名無證移民是委內瑞拉黑幫成員，犯罪紀錄包括謀殺罪、走私軍火、販運毒品、傷害、搶劫等，7日還有更多無證客將被載到關達納摩灣。

白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)6日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)將在美國遭到根除。

霍曼說，在所有「阿拉瓜火車」幫派成員入獄或被關到關達納摩灣之前，「我絕不罷手」。他指出：「這是我對美國人民的承諾。」

川普總統上周下令五角大廈與國土安全部在關達納摩灣興建拘留設施，以便容納「對美國人民帶來威脅的最惡劣非法移民罪犯」。報導指出，數百名美軍陸戰隊(U.S. Marines)已被派往關達納摩灣支援興建足以容納3萬人的拘留中心。

主要用來關押恐怖份子的關達納摩灣基地原本就有移民事務中心，1990年代開始運作以來，拘留人數大約120人。拜登政府將關達納摩灣移民拘留中心用來安置準備遣送到第三國的外籍人士。

川普政府上台後，第一批由軍機載運的無證移民4日抵達關達納摩灣，押入用來關押恐怖份子的牢房。報導指出，C-17運輸機每小時出勤耗資2萬8500元，使用移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)一般飛機每小時費用則為8500元。從德州飛往關達納摩灣航程約5小時。

曾在柯林頓政府、歐巴馬政府擔任資深外交官的耶魯大學(Yale University)法學院韓裔教授高洪株(Harold Hongju Koh)指出，1990年代的老布希政府(George H.W. Bush)與柯林頓政府，都曾把在海上漂流、準備前往美國的海地與古巴 公民安置在關達納摩灣，911恐怖攻擊後則有將近800人被美國政府列為「敵方戰鬥人員」(enemy combatants）)而關入關達納摩灣監獄，迄今關押人數剩下15人。

高洪株指出，海地與古巴籍海上難民與敵方戰鬥人員都不曾入境美國國土，無法主張擁有美國憲法完整保障或適用美國移民法規，與非法入境美國的無證客狀況不同，聯邦政府不能剝奪憲法對非法入境無證移民的人權保障而直接關到關達納摩灣。