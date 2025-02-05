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「應避種族清洗」 川普稱擬接管加薩走廊 聯合國說話了

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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加薩走廊流離失所的民眾帶著行李返回家園。(新華社)
加薩走廊流離失所的民眾帶著行李返回家園。(新華社)

川普總統4日提議由美國接管加薩走廊（Gaza Strip），聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）5日表示，應避免種族清洗（ethnic cleansing），並重申以「兩國方案」解決以巴衝突。

川普4日表示，美國將控制並接管加薩走廊；川普指出，他預期美國會長期擁有加薩，同時他也計畫重新安置在加薩的巴勒斯坦居民。

對此，正在訪問瓜地馬拉的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）5日做出說明，指川普是希望巴勒斯坦居民暫時離開加薩，讓美國可以幫忙重建；魯比歐表示，巴勒斯坦人可以在重建之後返回加薩。

白宮5日舉行記者會，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，川普未承諾（committed）派美軍到加薩，但指出，這是項選擇。

李維特指出，川普被告知，美國必須參與重建加薩的努力，以確保中東地區的穩定，但這並不代表美國要派遣軍隊，也不代表要花費美國人民的納稅錢。

至於為什麼不徹底排除出兵的可能性？李維特說，川普善於談判，認為川普想要保留談判的空間。

而美國會不會動用軍隊，強制驅離巴勒斯坦居民？李維特對此沒有正面回答。李維特說，川普和其團隊正與中東地區的盟友討論計畫的下一步。

根據路透社報導，古特雷斯5日在「聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會」（United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People）上發言。

古特雷斯指出，大家在尋找解決方案的過程中，不該讓問題變得更糟糕；古特雷斯認為，重要的是，必須避免任何形式的種族清洗發生。

古特雷斯表示，聯合國必須重申兩國方案。

雖然古特雷斯未正面回應川普的提議，不過聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）向媒體表示，這可以被看作是古特雷斯對川普的回應。

巴勒斯坦駐聯合國特使曼蘇爾（Riyad Mansour）指出，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）將在下周訪問華府時，向川普傳遞聯合聲明。

曼蘇爾表示，加薩是巴勒斯坦很寶貴的一部分，巴勒斯坦人不會離開加薩；曼蘇爾說，世上沒有力量可以讓巴勒斯坦人搬離祖傳的家園，這家園也包括加薩。

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