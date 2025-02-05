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美國計畫接管加薩 白宮：川普沒有承諾出兵

記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮發言人李威特。(歐新社)
白宮發言人李威特。(歐新社)

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）5日表示，美國總統川普沒有承諾出兵接管加薩走廊（Gaza Strip）。

川普4日表示，美國將控制並接管加薩走廊；川普指出，他預期美國會長期擁有加薩，同時他也計畫重新安置在加薩的巴勒斯坦居民。

白宮5日舉行記者會，有媒體在提問時指出，川普長期質疑美國深陷外國事務，並派遣美軍至海外戰場，尤其在中東地區，認為川普接管加薩的提議很有可能重蹈覆轍。

李威特對此表示，川普並未承諾（committed）派美軍到加薩；李威特指出，川普也說明，美國不會負責出資重建加薩。

李威特說，美國政府擬與該地區的盟友合作重建加薩，並表示，川普是有創意的人，這也是為什麼美國人投票給川普。

李威特說，川普的目標是中東地區長久的和平；李威特指出，川普被告知，美國必須參與重建加薩的努力，以確保地區的穩定，但這並不代表美國要派遣軍隊，也不代表要花費美國人民的納稅錢。

川普在4日發言中，未排除派遣美軍的可能性，李威特表示，川普還沒有做出這樣的承諾，但這是項選擇。

至於為什麼不徹底排除出兵的可能性？李威特說，川普善於談判，認為川普想要保留談判的空間。

李威特說，川普期待美國在中東的盟友，特別是埃及和約旦能暫時收留巴勒斯坦的難民，以等待加薩重建。

而美國會不會動用軍隊，強制驅離巴勒斯坦居民？李威特沒有正面回答，她說，川普和其團隊正與中東地區的盟友討論計畫的下一步。

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