小川普聲勢急漲 2028選總統看好度僅次范斯、德桑提斯

小川普日前突然造訪格陵蘭，代父傳話引人注目。（路透）

新聞周刊(Newsweek)5日報導，近幾個月以來，博弈網站下注趨勢反映川普總統長子小川普 (Donald Trump Jr.)頗受看好出馬角逐2028年總統大選 並且勝選。

博弈網站Star Sports目前對於小川普贏得2028年總統選舉的賠率為1賠25(25/1)，看好度僅次於副總統范斯(JD Vance)、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)等共和黨 要角。

總部位於英國的歐洲網路博弈平台「必發」(Betfair)，小川普贏得2028年總統大選的賠率在4日是 26/1。

根據憲法規定，二度執政的川普不能第三度掌理白宮，共和黨勢必推派新人選參加2028年總統選舉，除非共和黨能夠修憲成功讓川普繼續連任。

新聞周刊分析，小川普爭取大位的支持度上升，顯示川普名號在共和黨基本盤人氣不衰，輿論紛紛議論川普可能成為布希、甘迺迪之後，美國政壇的另一個政治家族。

截至4日為止，Star Sports網站小川普贏得2028年總統選舉的賠率為25/1，2024年11月大選過後剛開盤時的賠率則為66/1。目前范斯贏得2028年總統選舉的賠率為11/4，德桑提斯賠率為20/1。

民主黨方面，Star Sports網站顯示，賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)在2028年總統大選勝出的賠率為12/1，加州州長紐森(Gavin Newsom)勝出賠率為16/1，前運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)賠率18/1，密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)賠率20/1。

民調公司麥克勞克林諮詢公司(McLaughlin and Associates)今年1月22日至27日間對453名共和黨員進行問卷調查，統計結果顯示受訪者認為代表共和黨角逐2028年總統選舉的最佳人選排行榜上，范斯支持度27%位居第一，其次就是支持度21%的小川普。

2019年，小川普接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)訪問，被問到有朝一日是否會參選總統。小川普回答：「不排除任何可能。」