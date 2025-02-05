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川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

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川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

記者顏伶如／即時報導
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WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

華爾街日報(WSJ)4日分析，川普總統上台後針對北京發布多道行政命令，並採取加徵關稅等行動，但內容不像拜登政府那般強調意識型態；最受矚目的問題關鍵在於，川普是否與拜登及許多華府政壇人士一樣，把美中較勁視為具有歷史意義的一場戰役，還是川普目標其實範圍較小，只想延續第一任執政期間希望解決的貿易不平衡。

華府智庫威爾遜中心(Woodrow Wilson Center)季辛吉中美關係研究所(Kissinger Institute on China and the United States)主任戴博(Robert Daly)日前在研討會上說：「川普政府果真認為這是一場迫切的劃時代競爭嗎？」

拜登政府認為中國是美國在軍事、經濟、思想意識與科技等層面的頭號對手，美中之間是民主與獨裁的對抗。川普第一任執政期間，新冠疫情發生讓對中鷹派路線崛起，某些氛圍一直持續到拜登任內。

報導指出，川普願意與中國國家主席習近平對話的態度，與拜登政府避免與北京直接接觸的基調明顯不同。曾與川普團隊討論的消息人士說，中國對川普政府來說屬於次要考慮(secondary consideration)，而且川普到目前為止最強硬的手段都是針對墨西哥、加拿大、格陵蘭、巴拿馬。

聖地牙哥加大(University of California, San Diego)21世紀中國研究中心(21st Century China Center)主任謝淑麗(Susan Shirk)指出，中國議題在川普二度執政初期被切割(carved out)或淡化處理(downplayed)，意味著與中國之間仍有發展關係的可能。

報導指出，中國觀察家認為，川普對墨西哥、加拿大祭出關稅措施，如同川普第一任期對付中國的手段翻版，也就是把貿易威脅當成談判工具、川普政府對加拿大施壓，更讓外界覺得川普想要聯合盟友一起制衡中國。

中國與全球化智庫(Center for China and Globalization)創辦人王輝耀(Henry Huiyao Wang)說，川普比較不是意識型態導向，川普正在研擬的協議可能是中國願意接受的。

王輝耀表示，貿易仍是川普的關注重點，一連串行政命令用意可能是為了讓北京態度軟化，好讓美國在其他領域能與中國達成協議。他舉例說，川普下令建立能夠抵擋中國高超音速飛彈攻擊的「鐵穹」(Iron Dome)飛彈防禦系統，但實際目的是逼迫北京展開核武談判，「川普在乎的是取得公平協議(fair deal)」。

川普 拜登 加拿大

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