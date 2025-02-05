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討好川普？貝佐斯基金會停止向氣候組織捐贈

編譯魏紹揆／綜合外電
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貝佐斯基金會傳出已不再捐款給國際知名氣候組織。美聯社
貝佐斯基金會傳出已不再捐款給國際知名氣候組織。美聯社

貝佐斯（Jeff Bezos）名下規模達100億美元的慈善基金會「貝佐斯地球基金會」（Bezos Earth Fund），繼嚴格審核對「科學基礎減量目標倡議」（SBTi）的捐贈後，如今更進而停止對該倡議的支持。顯然是這位亞馬遜創辦人討好美國總統川普的最新舉動。

SBTi是全球第一個為企業設立淨零碳排標準的減碳框架，主張以科學為基礎，協助企業或組織設定近期與長期的減碳目標，提供明確的減排途徑，以及達到目標所需的指導和工具，為蘋果（Apple）和H＆M等企業提供達成「淨零」的認證。

英國金融時報（FT）引述兩位知情人士說法報導，他們認為貝佐斯今年1月起之所以暫停提供SBTi資金，部分原因是不想惹惱川普。川普先前曾形容氣候變遷是場騙局，就任後也隨即宣布美國退出巴黎氣候協議。

貝佐斯及Meta執行長祖克柏等科技巨頭掌門人，急於與川普政府建立關係，因為他們想減輕與反壟斷、併購活動以及人工智慧（AI）等相關政策的壓力。

知情人士說：「貝佐斯及其他科技巨頭已經明顯跟8年前不同了……他們當時比較偏向反對立場，如今則至少試著與川普政府密切合作。」

貝佐斯 川普 減碳

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