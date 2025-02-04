紅州推立法：無證兒童按指紋、舉報無證客獲千元懸賞金
2025年立法會期開始，全美各地共和黨執政的紅州紛紛出現響應川普總統大規模遣返無證客的提案。華盛頓郵報4日報導，共和黨州議員推出無證移民孩童按指紋、向執法機關舉報並讓無證客落網可獲1000元懸賞獎金等提案，移民執法行動可能因此出現巨大變化，無證移民處境更加困難。
密蘇里州、密西西比州州議會都有提案，允許俗稱「賞金獵人」(bounty hunters)的民眾扣留(detain)無證客，「賞金獵人」舉報無證客並協助執法機關完成逮捕，將可獲得1000元懸賞獎金。
田納西州州議會則有名稱縮寫為「川普法案」(TRUMP Act)的「田納西減少非法移民入學提案」( Tennessee Reduction of Unlawful Migrant Placement，TRUMP Act)提案，無證孩童若就讀公立學校，父母將接到學費帳單。
愛阿華州、南達科他州都有州議員提案，州政府核發的駕始執照上必須註明是否為美國公民。
蒙大拿州州議員提案要求警察取締交通違規盤查時，必須強制檢查移民身分，雇主聘請勞工時也要強制檢查移民身分。
支持限縮移民的右翼倡議團體「數字美國」(Numbers USA)州政府關係事務部主任古德(Andrew Good)指出，紅州推出立法的重點在於如何協助川普落實政策。古德說，這些提案「非常振奮人心」。
報導指出，德州州議員正在研擬的提案包括無證兒童按指紋、禁止無證移民使用納稅人稅金成立的法律諮詢、成立德州邊境保護小組(Texas Border Protection Unit)、允許州警有權驅逐在邊境地帶查緝的無證移民。
共和黨籍德州州長艾伯特(Gregg Abbott)2024年已經發布行政命令，要求德州醫院向非法移民收費。
佛羅里達州已通過名稱縮寫同樣為「川普法案」的「追蹤並改革非法移民政策」(Tackling and Reforming Unlawful Migration Policy，TRUMP Act)，設立轄下有150名部屬及5億預算的佛州「邊境沙皇」(immigration czar)，，並對無證移民犯罪提高刑責、警察機關加入拘捕無證移民行動，員警協助移民掃蕩將獲獎勵，無證移民學生禁止比照本州學生(in-state)繳交學費。
共和黨佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)1月間在社群網站X發文寫道，「川普法案」條文「力道薄弱」且「灌水太多」，將對法案動用否決權。但曾任共和黨佛州黨部主席的提案人、州參議員古特爾斯(Joe Gruters)則說，有信心法案將成為州法。
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