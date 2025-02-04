紅州推立法：無證兒童按指紋、舉報無證客獲千元懸賞金

圖為從德州入境的無證客。(路透)

2025年立法會期開始，全美各地共和黨 執政的紅州紛紛出現響應川普 總統大規模遣返無證客的提案。華盛頓郵報4日報導，共和黨州議員推出無證移民孩童按指紋、向執法機關舉報並讓無證客落網可獲1000元懸賞獎金等提案，移民執法行動可能因此出現巨大變化，無證移民處境更加困難。

密蘇里州、密西西比州州議會都有提案，允許俗稱「賞金獵人」(bounty hunters)的民眾扣留(detain)無證客，「賞金獵人」舉報無證客並協助執法機關完成逮捕，將可獲得1000元懸賞獎金。

田納西州州議會則有名稱縮寫為「川普法案」(TRUMP Act)的「田納西減少非法移民 入學提案」( Tennessee Reduction of Unlawful Migrant Placement，TRUMP Act)提案，無證孩童若就讀公立學校，父母將接到學費帳單。

愛阿華州、南達科他州都有州議員提案，州政府核發的駕始執照上必須註明是否為美國公民。

蒙大拿州州議員提案要求警察取締交通違規盤查時，必須強制檢查移民身分，雇主聘請勞工時也要強制檢查移民身分。

支持限縮移民的右翼倡議團體「數字美國」(Numbers USA)州政府關係事務部主任古德(Andrew Good)指出，紅州推出立法的重點在於如何協助川普落實政策。古德說，這些提案「非常振奮人心」。

報導指出，德州州議員正在研擬的提案包括無證兒童按指紋、禁止無證移民使用納稅人稅金成立的法律諮詢、成立德州邊境保護小組(Texas Border Protection Unit)、允許州警有權驅逐在邊境地帶查緝的無證移民。

共和黨籍德州州長艾伯特(Gregg Abbott)2024年已經發布行政命令，要求德州醫院向非法移民收費。

佛羅里達州已通過名稱縮寫同樣為「川普法案」的「追蹤並改革非法移民政策」(Tackling and Reforming Unlawful Migration Policy，TRUMP Act)，設立轄下有150名部屬及5億預算的佛州「邊境沙皇」(immigration czar)，，並對無證移民犯罪提高刑責、警察機關加入拘捕無證移民行動，員警協助移民掃蕩將獲獎勵，無證移民學生禁止比照本州學生(in-state)繳交學費。

共和黨佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)1月間在社群網站X發文寫道，「川普法案」條文「力道薄弱」且「灌水太多」，將對法案動用否決權。但曾任共和黨佛州黨部主席的提案人、州參議員古特爾斯(Joe Gruters)則說，有信心法案將成為州法。