川普貿易戰起手式 對加、墨、中開徵關稅 沒有豁免項目

白宮1日宣布對加拿大 、墨西哥、中國開徵關稅 ，華爾街日報分析，這是二度執政的川普 總統拉開貿易戰的起手式。川普政府資深官員透露，這波關稅並沒有豁免項目。

從2月4日起，加拿大、墨西哥進口商品徵收25%關稅，加拿大能源產品關稅為10%，中國進口商品加徵10%關稅。這波關稅法源來自過去不曾援引的緊急經濟權限，川普在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文指出，祭出關稅是因為「非法移民以及芬太尼(fentanyl)等殘害美國人民致命毒品帶來重大威脅」。

川普政府資深官員1日對媒體表示，這波關稅並沒有豁免項目，關稅會持續實施到白宮對三個貿易夥伴阻斷芬太尼流入美國的表現感到滿意為止。官員指出，關稅當中附有報復條款(retaliation clause)，倘若貿易夥伴以牙還牙對美國開徵關稅，將面臨更多懲罰。

從加拿大進口的商品原本享有「最低進口免稅額」(de minimis)待遇，小額包裹免徵關稅額度為每人每天800元。不過，川普政府已對加拿大暫停「最低進口免稅額」優惠，理由是小額包裹寄到美國並沒有受到仔細檢查。

加拿大官員為了避免關稅，過去幾周與川普政府密集磋商，但加拿大政府1日接到美國通知開徵關稅。正在角逐是自由黨新任黨魁的前任加拿大銀行(Bank of Canada)總裁卡尼(Mark Carney)1日表示，加拿大應該對美國做出等值關稅報復。卡尼說：「加拿大不向霸凌屈服。」

墨西哥官員則說，墨西哥政府並未收到美國政府開徵關稅的正式通知。中國駐華府大使館並未回應媒體採訪要求。

紐約法學院(New York Law School)教授國際法教授艾波登(Barry Appleton)說，川普政府這波動作是美國第一次援引「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act，IEEPA)開徵關稅。「國際緊急經濟權力法」通過立法之前，前總統尼克森(Richard Nixon)1971年曾根據舊版法案對所有進口商品開徵10%關稅。

「國際緊急經濟權力法」賦予總統龐大的單方權利，在國家面臨緊急狀態時對進口商品採取措施，國會難以推翻決策。