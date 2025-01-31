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汽車、汽油到酪梨…物價恐上漲推高通膨「受害的是美消費者」

編譯盧炯燊／即時報導
關稅戰恐將衝擊各種民生物資和價格。圖為墨西哥酪棃。（歐新社）
關稅戰恐將衝擊各種民生物資和價格。圖為墨西哥酪棃。（歐新社）

總統川普加拿大墨西哥未能阻止非法移民及芬太尼流入美國為由，向兩國所有進口商品徵收25%關稅，一切涉及衣食住行的產品，包括酪梨、汽車、汽油、木材等日常所需，價格勢必進一步推高也將令通膨飆升。

經濟學者警告，向加拿大及墨西哥進品產品徵收25%關稅，是對美墨加三國貿易系統的震撼性衝擊，北美經濟將會在「關稅寒冬」下遭到凍結，而加墨兩國已表明一定會以牙還牙報復。

史坦普全球汽車諮詢(S&P Global Mobility)執行董事羅賓內特(Michael Robinet)對川普做法的真正目的表示懷疑。他跟不少經濟分析師認為，川普揮動的關稅大棒，目的是要加墨兩國明年續簽「美墨加協定」(USMCA)時作出讓步。

川普首個任期內親自談判，美墨加三國於2018年11月30日簽署USMCA ，取代原有的北美自由貿易協定(NAFTA)，當時川普吹噓是「最公平、最平衡、最有益的貿易協定」。

華府自由派智庫加托研究所(Cato Institute)貿易分析師林西科姆(Scott Lincicome)指出，高達25%的關稅，將會摧毀川普誇口的USMCA。

川普期望USMCA能夠縮小美國對兩國的巨額貿易逆差，然而協定簽署後，美國對墨西哥商品貿易的逆差沒有縮小反而擴大，從2019年的1060億元擴大至2023年的1610億元；對加拿大的商品貿易逆差，同期也由310億元擴大到 720億元。

保守派經濟智囊長期以來抨擊，自USMCA簽署以來，許多工作已經轉移到墨西哥。因此大多數分析家相信，當USMCA明年續簽時，川普一定要求制定更多規則來鼓勵工廠在美國生產，還會要求打擊為逃避關稅而經墨西哥輸美的中國商品。

稅務及諮詢公司普華永道(PwC)指出，如果川普落實徵收關稅，對墨西哥進口商品徵收的關稅由每年13億元飆升至1320億元，對加拿大進口商品徵收的關稅由4.4億元飆升至1070億元。最終受害的還是美國消費者。

關稅戰即將開打，估計汽油價格恐將上漲。（路透）
關稅戰即將開打，估計汽油價格恐將上漲。（路透）

川普 關稅 墨西哥 加拿大

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